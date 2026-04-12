人気アイドルグループ「光GENJI」の元メンバーで俳優の大沢樹生さんが4月9日、自身のインスタグラムを更新。運転免許の更新に行ってきたことを報告しました。



【写真を見る】【 大沢樹生 】 ゴールド免許更新を報告 「普段の生活では裸眼で支障ないけど…視力がヤバっ」 公開された免許写真に 「プロマイドみたい」「そのまんまイケメン」 絶賛の嵐





大沢さんは投稿の中で「今日は運転免許の更新に行って来た」と報告。免許証は2031年（令和13年）5月20日まで有効で、左下には「優良」と表示されており、優良ドライバーとして更新したことがわかります。







ただし、更新の手続きは順調だったわけではないようです。大沢さんは「ここ数年、運転してないしペーパードライバーやん。つか…視力検査危なかった！」と綴り、視力検査でヒヤリとした場面があったことを明かしました。

「普段の生活では裸眼で支障ないけど…視力がヤバっ」とも語っており、日常生活では問題を感じていないものの、検査では際どいラインだったようです。







また、投稿では今週の出来事についても触れており、4月7日（火）には娘の中学校入学式があったことを報告しました。「中学進学おめでとう 中学の3年間はあっという間に過ぎちゃいそうだけど新たな学校生活、新たな友達、幼稚園から続けているバレエもおもいっきり楽しんでもらいたい 応援してるぜ〜」と、娘への祝福と温かいエールを送っています。







この投稿に「免許の写真！そのまんまイケメン」「樹生君ゴールド免許、運転免許の写真までかっこいいとは！」「相変わらずシブ顔ですね〜」「免許証の写真…プロマイドみたい。さすがに素敵です」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】