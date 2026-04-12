テレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」が１２日に放送された。

お笑いコンビ・博多華丸・大吉が「街のうまい丼とうまい麺」を巡るバラエティー。

この日は、ゲストにタレントで女優・榊原郁恵を招き、静岡屈指のグルメ港・沼津港を散策した。

大吉は、榊原に少年時代からの憧れの人だったと告白。「唯一、ファンレターを出した芸能人が郁恵さんなんですよ…」と話した。

榊原は「え？恥ずかしい！本当に？」と照れまくった。大吉は「きょう（ロケ日）、誕生日なんですよ。僕。だから、本当、個人的にもうめちゃくちゃ感慨深いというか…。もう、俺、５５歳の誕生日で。初めてファンレターを出した相手と、今、ご飯食べてるんだから…。とんでもない、いい人生でした。ありがとうございます。皆さん、ご声援ありがとうございました！わが人生に一片の悔いなし…」と感激を明かして、榊原をさらに照れさせていた。

榊原は、１９７６年の第１回ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞し「１億円のシンデレラ」のキャッチフレーズでデビュー。１９７８年に代表曲「夏のお嬢さん」が大ヒットした。