巨人が１２日のヤクルト戦（東京ドーム）に０―２で敗れ連敗。今季初のヤクルト戦は１勝２敗で負け越しに終わった。

最後まで流れをつかみきることができなかった。この日の相手先発は高梨。打線は１番・門脇、２番・中山と新オーダーに組み替えて臨んだが、結果は７回一死から中山が安打を放つまで完全投球を許す屈辱の内容。２点を追う８回に坂本の四球と代打・増田陸の安打で一死一、二塁とチャンスを作るも後続が続かず、これが最初で最後の好機に…。

投げては先発の井上が被安打８としながらも６回１１０球、２失点と粘りの投球を披露していただけに、投打がかみ合わず、２安打零封負けと苦しい結果に終わってしまった。

阿部慎之助監督（４７）は「（高梨に）いい投球をされたし、流れを自分たちで持ってこれなかったですね」と敗因を分析。打線のテコ入れについては「レギュラーは決まってませんので。みんな競争と思ってね。結果残せば使いますし、残さなかったら、競争ですから。そういうつもりで、毎日考えてますけどね」とナインに定位置奪取を促した。

１４日からは甲子園で開幕カード以来となるセ王者・阪神との３連戦へと臨む阿部巨人。指揮官は「とにかく次は甲子園なんでね。チャレンジしに行きますんで、ばっちり切り替えて頑張りたいなと思います」と前を向いた。