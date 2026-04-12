◆プロボクシング バンタム級（５３・５キロ以下）８回戦 中山慧大（ＫＯ ５回１分５７秒）ジェルウィン・アシロ（１２日、大阪・住吉区民センター）

六島ジム所属の期待のホープ・中山慧大（けいた）が、ジェルウィン・アシロ（フィリピン）に５回ＫＯ勝ちし、デビュー以来４戦４勝（４ＫＯ）とした。アシロは１２勝（５ＫＯ）２敗。

ともに右構え。アシロは２４年１０月、ＷＢＯアジアパシフィックバンタム級王座決定戦で那須川天心（帝拳）に判定負けした現在２５歳の選手だ。その相手に、中山が一進一退の攻防を決着させたのは５回。序盤からボディーを効かせていた中山が、今度は左フックを顔面にヒットさせ、最初のダウンを奪う。カウント８で立ち上がってきたアシロに対し、さらに右のパンチで２度目のダウンをゲット。アシロは立ち上がれず、テンカウントを聞いた。

中山は勝利後「倒そうと思って練習して、予定通り倒せたのでよかった」と笑顔を見せたが「パンチをもらいました。（アシロは）強かった。もっと練習しないと」と反省も。佐賀県唐津市出身の２３歳は「佐賀県といえば呼子のイカ、佐賀牛、中山慧大と覚えておいてください。もっと強くなります」と力強く誓った。