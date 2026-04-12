フリーアナウンサーの榎本麗美(43)が12日、SNSを更新。結婚したことを発表した。

榎本は「いつもお世話になっている皆さまへ 私事ではございますが、昨年、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。お相手は「私と同じ宇宙業界に携わる方です」と説明した。

「日頃より支えてくださっている宇宙業界をはじめとする関係者の皆さまの存在があってこそ、このようなご縁に恵まれ、この日を迎えることができました。改めて、心より御礼申し上げます」と感謝をつづり、「今後は互いに切磋琢磨しながら、温かな家庭を築くとともに “宇宙夫婦”として、これまで以上に誠実に仕事に向き合い、宇宙業界の発展に貢献できるよう努めてまいります。これからも、どうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

1983年2月13日生まれ、千葉県出身の榎本は、2005年4月に西日本放送に入社。07年9月の退社以降はフリーアナウンサーとして活動。日本テレビ「日テレNEWS24」、テレビ東京「おはスタ」などに出演している。また、「宇宙キャスター」を自称し、JAXA共創型研究開発プログラム「J-SPARC」のナビゲーターを務めている。