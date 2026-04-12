¥»ÂÐÀï¡È°ì½äÌÜ¡É¤¬½ªÎ»¡¡ºå¿À¤¬5¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¤ÇÆÈÁöµ¤ÇÛ¡¡2°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÃù¶â6¤Î¹¥È¯¿Ê¡¡ÃæÆü¤Ï¼Ú¶â¡Ö8¡×¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¤Þ¤Ç½ª¤¨¤Æ¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤¬°ì²ó¤ê¤·¡¢ºå¿À¤¬È×ÀÐ¤Ê¶¯¤µ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºå¿À¤Ï12Æü¤Þ¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÃæÆüÀï¤Ë3Ï¢¾¡¡£5¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¤Ç11¾¡4ÇÔ¤ÎÃù¶â¡Ö7¡×¤ÈºòÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤¬½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìö¿Ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬2°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡£ºòÇ¯¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈµåÃÄ¥¿¥¤µÏ¿¤Î³«Ëë5Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îºå¿À¤Ë¤ÏÉé¤±±Û¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Îµð¿Í¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£10¾¡ÌÜ¤ÇÃù¶â¤ò6¤È¤·¡¢¼ó°Ìºå¿À¤È0.5º¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µð¿Í¤Ï7¾¡7ÇÔ¤Ç3°Ì¡£³«Ëë3Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¹Åç¤Ï¡¢5¾¡7ÇÔ¤Ç4°Ì¡£DeNA¤Ï5¥«¡¼¥ÉÌÜ¤Î¹ÅçÀï¤Ç½é¤Î¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢5¾¡8ÇÔ¤Î5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¶ì¤·¤¤¤Î¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤àÃæÆü¡£³«Ëë5Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢1¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿DeNA¤È¤Î2Ï¢Àï¤ò½ü¤¡¢4¥«¡¼¥É¤ÇÉé¤±±Û¤·¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬½ªÈ×¤Ë¶ì¤·¤àÅ¸³«¤¬Â¿¤¯¡¢3¾¡11ÇÔ¤Î¼Ú¶â¡Ö8¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦¥»¡¦¥ê¡¼¥°¾¡ÇÔ
1¡Ëºå¿À 11¾¡4ÇÔ
2¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È 10¾¡4ÇÔ
3¡Ëµð¿Í 7¾¡7ÇÔ
4¡Ë¹Åç 5¾¡7ÇÔ
5¡ËDeNA 5¾¡8ÇÔ
6¡ËÃæÆü 3¾¡11ÇÔ