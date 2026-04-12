【Wリーグファイナル】デンソーが悲願のWリーグ初優勝…髙田が21得点、川井、薮ら躍動でファイナルGAME4を制す

4月12日、京王アリーナTOKYOで「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」ファイナルGAME4が行われ、デンソーアイリス（プレミア2位）が70－51でトヨタ自動車アンテロープス（プレミア1位）に勝利。今シリーズ3勝1敗としたデンソーが、クラブ史上初のリーグ優勝を達成した。

試合序盤、トヨタ自動車の安間志織に先制を許したデンソーだったが、髙田真希や木村亜美の得点で逆転し、18－13で第1クォーターを終える。続く第2クォーターは、オコンクウォスーザンアマカにフリースローを決められ同点に追いつかれるも、シラソハナファトージャや髙田の加点で突き放し、38－33で試合を折り返した。

第3クォーターは、トヨタ自動車の平下愛佳の3ポイントシュートや安間のレイアップで同点に。その後、安間が負傷交代するアクシデントが起きるなか、アマカのバスケットカウントなどで逆転を許す苦しい展開となる。それでも、デンソーは薮未奈海の連続得点で食らいつき、終盤に今野紀花のドライブで再逆転し、50－49で勝負の第4クォーターへ。

最終クォーターは開始早々に薮が3ポイントシュートを沈めると、木村や髙田も続いてリードを拡大。その後も薮が外角シュートを連発して勢いに乗り、守備でもシラのブロックショットなどでトヨタ自動車を圧倒。そのまま一気に点差を広げて逃げ切り、最終スコア70－51で歓喜の頂点に立った。

デンソーは、大黒柱の髙田がゲームハイの21得点7リバウンドを記録しチームをけん引。第4クォーターに爆発した薮が3本の3ポイントシュートを含む14得点、シラが10得点6リバウンドと躍動した。一方のトヨタ自動車は、アマカが14得点17リバウンド、岡本美優が10得点を挙げるも、あと一歩及ばなかった。

■試合結果



トヨタ自動車アンテロープス 51－70 デンソーアイリス



トヨタ｜13｜20｜16｜ 2｜＝51



デンソー｜18｜20｜12｜20｜＝70



🏆京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ2025-26 FINAL GAME4

4Qに入っても #薮未奈海 の勢いは止まらない！

得意の3ポイントを連発🏀🏀🏀#トヨタ自動車アンテロープス 🆚 #デンソーアイリス#バスケットLIVE 配信📡#Wリーグプレーオフ#Wリーグ@wjbl_official@IRIS_DENSO pic.twitter.com/BDQGcTNwYQ

- バスケットLIVE (@BASKETLIVE_JP) April 12, 2026

【動画】デンソー薮のシュートが止まらない❗️