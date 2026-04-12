「ヒューミント（HUMINT）」という聞き慣れない言葉は、“Human（ヒューマン）”と“Intelligence（インテリジェンス）”を掛け合わせたもので、“人間を媒介させる諜報活動”という意味を持つらしい。つまり、人と接触して情報を聞き出したり、尋問や拷問をすることも「ヒューミント」にあたる。

参考：Netflix『HUMINT』ラストの銃撃戦は必見 リュ・スンワン監督ならではの心理描写に

Netflixで配信リリースされた韓国映画『HUMINT/ヒューミント』は、そんな生身の“人間”にかかわる韓国の諜報員の奮闘を描く一作だ。そしてそこで示唆される、“心の痛み”を感じるような陰惨な社会問題が、“身体的な痛み”を感じるバイオレンスとともに映し出されていく。

『密輸 1970』（2023年）などで知られるリュ・スンワン監督作としては、『ベルリンファイル』（2013年）、『モガディシュ 脱出までの14日間』（2021年）と併せ、海外ロケによる作品シリーズとなる。今回、主な舞台となっているのは、ロシアのウラジオストクだ。もちろん、現在の政情によりロシアでの撮影は難しく、撮影は旧ソ連文化圏としての共通項を持つラトビアのリガでおこなわれている。

ロシアの港湾都市ウラジオストクは、中国、韓国、北朝鮮、そして日本との距離が短く、地理的にはむしろ精神的な主柱である首都・モスクワよりも、東アジア地域に接近しているといえよう。だからこそ本作には、必然的にこの5つの国が登場することになる。韓国国家情報院に勤めるチョ（チョ・インソン）は、そんな国境付近で活動する国際犯罪組織の調査を命じられる。そこで北朝鮮国家安全保衛局のパク（パク・ジョンミン）と交錯。さらに、パクとは個人的な利害が衝突する北朝鮮総領事ファン（パク・ヘジュン）によって事態は複雑化していく。とくにチョ・インソン、パク・ジョンミンは、人気俳優であるとともに、リュ・スンワン監督作で力を発揮しているキャストでもある。

ショッキングなのは、国際的な麻薬ビジネスが捜査されるなかで、同じように国際的な売春ネットワークの存在に迫っていく部分だ。とくに北朝鮮から亡命した立場の弱い女性たちが、犯罪組織に利用され搾取される実態が示唆されているのである。現実の世界においても、国連や人権団体の報告書によれば、中国やロシアの国境付近で、脱北女性や外貨獲得のために送り出された女性が、人身売買組織によって中国の農村部へ嫁として売られたり、ロシアの売春宿で強制労働を強いられるといった事例が数多く報告されている。

そんな事実が含まれているからこそ、本作で映し出される状況は、娯楽映画としては、かなり陰惨で重いものに感じられ、やや不謹慎にすら感じる部分もある。女性たちが麻薬漬けにされるという設定は、ノワール映画としての衝撃を高める演出として機能している部分だ。しかし、そうしたケースもあるのだろうという説得力が、現実の状況にあることもまた事実なのだ。いずれにせよ北朝鮮への強制送還という恐怖を盾に、支配と搾取がおこなわれているのは確かなのである。

チョが葛藤するのは、あくまで違法な麻薬ビジネスを追う上で、こうした陰惨な状況を看過することを求められるからだ。北朝鮮と韓国で同じ民族が長年分断されている状況において、分断された女性たちが犠牲になっているという、重い現実。そんな女性たちをも情報源とする「ヒューミント」を描く本作の物語では、そうした心理的な圧迫こそが、主人公を押し潰していくのだ。それは韓国人を含めたアジア人や、または女性や社会的な公平性を重視する人々が常に感じている“痛み”そのものでもある。

だからこそ、こうしたケースを放っておくことができないチョの選択は、主人公が主人公たり得る理由となっている。そしてそれが、売春ビジネスを壊そうとする、本作の大きなカタルシスへとつながっていくこととなるだろう。また、この構造は、ガンアクションを封印させた序盤と、長尺のガンアクションが炸裂する終盤とも同期している。こうした推進力が本作を力強いものにしていることは間違いない。

しかし、そのバイオレンス描写は単に気持ちのいいものではなく、身体的な“痛み”をダークに描いているところが特徴的なのだ。これは監督のリュ・スンワンが、「復讐三部作」でも知られる巨匠パク・チャヌク監督に多大な影響を受けている部分であるといえよう。こうした韓国映画の連続性もまた、本作を味わう理由となるだろう。

本作の登場人物たちは、国家という巨大な機械の歯車であり、情報収集の道具として生きることを強いられている。人間が意志を尊重されずに人間として扱われていない状況を映し出すことで、それが脱北女性が搾取される状況と重ね合わされている。しかし、極限状態において彼らがシステムの手を離れるときに、本作は凍えるような世界に熱を与えるのだ。それはパク・ジョンミンと、シン・セギョンが演じる女性の間の愛情の表現とも連動する。

人間性を失わせる冷たいシステムや、暴力的に人間を従わせる陰惨な社会……。それを象徴する寒々しい景色のなかで、人間の体温を熱気として対比させることが、本作を貫く哲学的なテーマの表出である。スタイリッシュな映像を撮るだけではなく、それ自体に観客の心情を乗せようとしていく。こうした映像へのアプローチは、アクション映画にとって非常に重要だということを、本作『HUMINT/ヒューミント』は思い出させてくれるのである。

（文＝小野寺系（k.onodera））