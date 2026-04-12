今週の【重要イベント】米生産者物価、G20財務相・中央銀行総裁会議、米CB景気先行 (4月13日～19日)
――――――――――――――――――― 4月13日 (月) ――
◆国内経済
・3月マネーストックM2 (8:50)
・3月投信概況 (15:00)
★植田和男日銀総裁が信託大会で挨拶 (15:15)
・外食業の特定技能制度を停止
◆国際経済ｅｔｃ
・タイ市場休場
・インド3月消費者物価指数 (19:30)
・米国3月中古住宅販売件数 (23:00)
★IMF・世界銀行春季総会 (ワシントン、～18日)
【海外決算】
[米]ゴールドマン・サックス・グループ /[仏]LVMH
◆新規上場、市場変更 など
〇太平洋工業 <7250> [東証Ｐ・名証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 4月14日 (火) ――
◆国内経済
・2月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・2月設備稼働率 (13:30)
・熊本地震の前震から10年
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・インド、タイ市場休場
★中国3月貿易収支
★米国3月生産者物価指数 (21:30)
★IMF世界経済見通し
・シンガポール中銀が金融政策を発表
【海外決算】
[米]JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 、ジョンソン・エンド・ジョンソン 、ウェルズ・ファーゴ 、シティグループ 、ブラックロック /[独]BMW
◆新規上場、市場変更 など
〇豆蔵 <202A> [東証Ｇ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 4月15日 (水) ――
◆国内経済
★2月機械受注 (8:50)
・3月訪日外客数 (16:15)
◆国際経済ｅｔｃ
・タイ市場休場
・ユーロ圏2月鉱工業生産指数 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)
・米国3月輸入物価指数 (21:30)
・米国3月輸出物価指数 (21:30)
・米国4月NAHB住宅市場指数 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (16日3:00)
・米国2月対米証券投資 (16日5:00)
【海外決算】
[米]バンク・オブ・アメリカ 、モルガン・スタンレー 、プログレッシブ /[仏]エルメス・インターナショナル/[欧]ASMLホールディング /[台]ヤゲオ
◆新規上場、市場変更 など
〇地域新聞社 <2164> [東証Ｇ]：福証上場 (重複上場)
〇日本パレットプール <4690> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 4月16日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・全国経済同友会セミナー (高知県、～17日)
・熊本地震の本震から10年
・柏崎刈羽原発6号機が営業運転開始
◆国際経済ｅｔｃ
・中国3月70都市新築住宅販売価格 (10:30)
★中国1-3月期GDP (11:00)
★中国3月鉱工業生産 (11:00)
★中国3月小売売上高 (11:00)
・中国1-3月固定資産投資 (11:00)
・中国1-3月不動産開発投資 (11:00)
・英国2月GDP (15:00)
・ユーロ圏3月消費者物価指数[確報値] (18:00)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国4月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)
★米国3月鉱工業生産 (22:15)
・米国3月設備稼働率 (22:15)
★G20財務相・中央銀行総裁会議 (ワシントン)
【海外決算】
[米]ネットフリックス 、ペプシコ 、アボット・ラボラトリーズ 、チャールズシュワブ 、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 、USバンコープ 、トラベラーズ /[台]★台湾積体電路製造（TSMC）
――――――――――――――――――― 4月17日 (金) ――
◆国内経済
・天皇皇后両陛下主催の春の園遊会 (赤坂御苑)
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏2月経常収支 (17:00)
・ユーロ圏2月貿易収支 (18:00)
★米国3月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)
――――――――――――――――――― 4月18日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 4月19日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・ブルガリア総選挙
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
◆国内経済
・3月マネーストックM2 (8:50)
・3月投信概況 (15:00)
★植田和男日銀総裁が信託大会で挨拶 (15:15)
・外食業の特定技能制度を停止
◆国際経済ｅｔｃ
・タイ市場休場
・インド3月消費者物価指数 (19:30)
・米国3月中古住宅販売件数 (23:00)
★IMF・世界銀行春季総会 (ワシントン、～18日)
【海外決算】
[米]ゴールドマン・サックス・グループ /[仏]LVMH
◆新規上場、市場変更 など
〇太平洋工業 <7250> [東証Ｐ・名証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 4月14日 (火) ――
◆国内経済
・2月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・2月設備稼働率 (13:30)
・熊本地震の前震から10年
・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・インド、タイ市場休場
★中国3月貿易収支
★米国3月生産者物価指数 (21:30)
★IMF世界経済見通し
・シンガポール中銀が金融政策を発表
【海外決算】
[米]JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 、ジョンソン・エンド・ジョンソン 、ウェルズ・ファーゴ 、シティグループ 、ブラックロック /[独]BMW
◆新規上場、市場変更 など
〇豆蔵 <202A> [東証Ｇ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 4月15日 (水) ――
◆国内経済
★2月機械受注 (8:50)
・3月訪日外客数 (16:15)
◆国際経済ｅｔｃ
・タイ市場休場
・ユーロ圏2月鉱工業生産指数 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)
・米国3月輸入物価指数 (21:30)
・米国3月輸出物価指数 (21:30)
・米国4月NAHB住宅市場指数 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (16日3:00)
・米国2月対米証券投資 (16日5:00)
【海外決算】
[米]バンク・オブ・アメリカ 、モルガン・スタンレー 、プログレッシブ /[仏]エルメス・インターナショナル/[欧]ASMLホールディング /[台]ヤゲオ
◆新規上場、市場変更 など
〇地域新聞社 <2164> [東証Ｇ]：福証上場 (重複上場)
〇日本パレットプール <4690> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 4月16日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・全国経済同友会セミナー (高知県、～17日)
・熊本地震の本震から10年
・柏崎刈羽原発6号機が営業運転開始
◆国際経済ｅｔｃ
・中国3月70都市新築住宅販売価格 (10:30)
★中国1-3月期GDP (11:00)
★中国3月鉱工業生産 (11:00)
★中国3月小売売上高 (11:00)
・中国1-3月固定資産投資 (11:00)
・中国1-3月不動産開発投資 (11:00)
・英国2月GDP (15:00)
・ユーロ圏3月消費者物価指数[確報値] (18:00)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国4月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)
★米国3月鉱工業生産 (22:15)
・米国3月設備稼働率 (22:15)
★G20財務相・中央銀行総裁会議 (ワシントン)
【海外決算】
[米]ネットフリックス 、ペプシコ 、アボット・ラボラトリーズ 、チャールズシュワブ 、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 、USバンコープ 、トラベラーズ /[台]★台湾積体電路製造（TSMC）
――――――――――――――――――― 4月17日 (金) ――
◆国内経済
・天皇皇后両陛下主催の春の園遊会 (赤坂御苑)
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏2月経常収支 (17:00)
・ユーロ圏2月貿易収支 (18:00)
★米国3月コンファレンスボード景気先行指数 (23:00)
――――――――――――――――――― 4月18日 (土) ――
特になし
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◆国際経済ｅｔｃ
・ブルガリア総選挙
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