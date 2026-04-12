◆パリーグ 西武２―１ロッテ（ベルーナドーム）＝延長１０回サヨナラ勝ち＝

西武は延長１０回に来日１年目の林安可外野手が右翼席に今季１号サヨナラ弾を放った。

西武は９回裏に１点差を追いつき、延長１０回１死で、林安可がロッテのロングから劇弾。ベルーナドームを熱狂の渦に巻き込み、２カード連続勝ち越しに成功した。

西口文也監督の試合後の主な一問一答は以下の通り。

―今シーズン初サヨナラ勝ち。

「まあ、なかなか打てないなかなんとか追いついて最後こういう形で勝てたことはうれしいんですけどね。まあなんとか平良が頑張ってるうちに勝ちをつけられるようにしたかったですけどね」

―平良投手は７回１１８球、６奪三振の好投。２４イニング連続自責０となった。

「１、２戦目より少し内容が良くなかったかもしれないですけどもね。まあ本当に。まあしっかりと投げてくれてまして、ここまで防御率もゼロということで、本当に素晴らしいと思います」

―３回、４回は先頭に二塁打を許したが失点はしなかった。

「やっぱり点をあげないっていうね。平良の気持ちが出た投球じゃないですかね」

―リリーフ陣もしっかり、甲斐野は投球の６割がスライダーだった。

「最近は変化球投手になってるんでね。いいんじゃないですか」

―打線は８回まで１安打、無得点。

「本当に平良が頑張ってるうちにね。まあ本当になんとか打ってね。点数を上げたかったんですけどもね。なかなか打ち崩すことができずにちょっとやきもきちしてましたけど」

―９回は源田が同点打。

「そうですよね。本当にあそこ最後というところで、まあ本当に１本出してくれてね。追いつけたことがね。まあこの勝利につながってるんでね。非常に大きな１本だった」

―林安可（リン・アンコー）が来日１号を放った。

「いやもう素晴らしいホームランでしたね。打った瞬間に本人はね、フェンス直撃かなっていうふうなことを言ってましたけどもね。本当にスタンドまでで届くような本当に素晴らしい打球でしたね」

―本職外野でファーストを守っている岸選手と長谷川選手にいいプレーが出た。

「本当にいい動きをしてくれてましてね。長谷川の１０回のあの守備っていうのも非常に大きくてはいそれが最後にねつながったんじゃないですか」

―これで２カード連続勝ち越し、次に向けて。

「また勝ち越しできるように頑張っていきたいです」