◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）

巨人が今季２度目の完封負けで２連敗。４カードぶりの負け越しで、勝率５割となった。

打線は初回から相手先発・高梨に好投を許し、６回まで１人の走者も出すことができなかった。７回１死から中山の中前打でようやく初安打をマーク。それでも後続が抑えられ、右腕に７回無得点と苦戦を強いられた。また、先発・井上は粘りの投球を見せたが、６回８安打２失点で今季初黒星となった。

試合後の阿部監督の一問一答は以下の通り。

―なかなか相手先発・高梨の攻略が難しかった

「そうですね。いいピッチングをされたし、流れを自分たちに持って来られなかったですね」

―１、２番に置く選手は少しでもチャンスをつくろうと試行錯誤

「レギュラー決まってませんのでね。みんな競争と思ってね。結果を残せば使いますし、残さなかったら競争ですから。そういうつもりで毎日考えてますけどね」

―井上は粘りながらの投球

「ゲームはしっかりつくったし。ちょっと球数は増えちゃったんだけども、次につなげてほしいなと思います」

―こういう試合の後は次の試合への切り替えが大事か

「とにかく、次は甲子園なんでね。チャレンジしにいきますんで。バッチリ切り替えて頑張りたいなと思います」