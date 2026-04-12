◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日０―３阪神（１２日・バンテリン）

阪神が中日を完封で下し、今季最長の４連勝、初の同一カード３連勝を飾った。先発の高橋遥人投手が５安打、１０奪三振で完封。スポーツ報知評論家の金村義明氏は１２３球のピッチングだけでなく、相手投手に１１球を投げさせた３回の打席を称賛した。

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高橋遥人のピッチングは素晴らしかった。元々、真っすぐの勢いやキレは一級品だが、今季はカーブやスライダーなど緩急の使い方が抜群にうまくなっている。制球にも自信があるから、走者を背負っても顔色一つ変えずに淡々と投げ込んでいた。

驚かされたのが３回の打席だ。最後は遊直に倒れたが、ファウルで６球粘って、相手の高橋宏に１１球を投げさせた。首位チームの主力投手が気迫あふれる姿勢を見せるのだから、他球団は太刀打ちできないだろう。これを中日の若手野手陣が何も思わないのか不思議だ。

阪神は才木、村上も含めて、簡単には負けない先発投手がそろっているから、大型連敗は考えにくい。安定してペナントレースを進めることができる。高橋は年間を通して投げることが課題の投手だが、このままの投球が続けられるのであれば、沢村賞も狙える状態にある。（スポーツ報知評論家）