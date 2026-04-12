◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）

巨人が今季最少の２安打で２度目の完封負けを喫した。

初回から相手先発・高梨に好投を許す展開で、６回まで１人の走者も出せず。７回の攻撃が始まる前には橋上オフェンスチーフコーチを中心に円陣を組み、７回１死から中山の中前打でようやく初安打を記録したが、右腕に７回無得点と苦戦を強いられた。

この試合でセ・リーグ５球団とのカードが１巡を終えた。スタメンオーダーは１４試合中、１３通り。開幕戦と開幕３戦目が同じのみだ。

開幕から７試合は１番・キャベッジから２番・松本、３番・泉口、４番・ダルベックまでを固定。８戦目からは機動力を使う狙いなどで１番に浦田を置くオーダーがメインだった。この試合では今季初めて１番に門脇、２番に中山を据えるなど、前日１１日から３人を変更。「新しい巨人」を目指す中で、オーダーはまだまだ模索段階といえる。

レギュラーシーズンはまだ約１０分の１が終わったばかりで勝率は５割。若手が多い現在のチームで、競争心を促しながら強化を図っていくことがチーム力のアップにつながる。（田中 哲）