〈「手紙の絵がグロくて…」2人の死刑囚と“獄中結婚”した女性が明かす「奇妙な夫婦生活」〉から続く

凶悪犯罪を犯した死刑囚の中には、獄中結婚をする人もちらほらと存在する。中でも2人の死刑囚と結婚した女性が水海睦子さんだ。

【写真】死刑囚と獄中結婚を2回した、水海睦子さん

自らも10回ほど刑務所に入ったことがある彼女は、「寝屋川中1男女殺害事件」の犯人・山田浩二と結婚。しかし山田の人間性に嫌気が差したのち、今度は強盗殺人で死刑判決を受けた山田（旧姓・松井）広志と結婚した。なぜ再度、死刑囚と結婚したのか？ 『実録 死刑囚26人の素顔』（片岡健、宝島社）から一部抜粋して、お届けする。



これまで3回の獄中結婚、うち2回は相手が死刑囚だった水海睦子さん。写真は松井広志との婚姻届 ©片岡健

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死刑囚と離婚した後、また死刑囚と結婚したワケ

松井が山田姓になったのは、山田と獄中者同士で文通して親しくなり、養子縁組したためだった。その際、松井は山田の妻だった睦子さんと知り合ったという。そして松井が2023年12月13日、裁判を終えることなく「死刑判決を受けた被告人」という立場のまま、ガンで死亡する直前、睦子さんは松井と入籍していたのだ。

睦子さんはその事情をこう説明する。

「広志君は裁判で犯行の目的がお金と認定されたのが納得できずに控訴しましたが（※）、死刑は受け入れていました。それが浩二と違います。私は広志君にプロポーズされ、広志君が被害者の人たちの冥福を祈れるように支えてあげたいと思って結婚したんです」

※松井は犯行動機について、「仕事探しがうまくいかない中、パチンコで6万円負けてしまった。アパートに帰った際、近所に住んでいた被害者夫婦のうち奥さんから『仕事もしていないのに、（遊んで）いいご身分ね』と言われ、怒りがこみ上げて犯行に及んだ。金目当ての犯行はではない」と主張していた。

睦子さんは結婚を承諾する際、松井に「死ぬ時は自分ではなく、被害者に手を合わせて欲しい」と伝えたそうだが、松井はこの約束を守って逝ったという。

「広志君は死期が迫る中、ガンが肝臓などに転移していたので、痛かったり、苦しかったりしたと思います。でも、『痛い』とか『辛い』とかという言葉は一切口にしませんでした。『自分より被害者の人たちのほうが辛かったんだから、俺は辛いなんて言える立場じゃない』と言っていました。最後まで罪と向き合っていたと思います」

死刑制度について思うことは……

睦子さん自身、松井が存命の頃は収容先の名古屋拘置所まで首都圏の自宅から新幹線で面会に通ったり、松井の代わりに被害者の墓にお参りに行ったりしていたという。

そして松井の死後、遺骨は名古屋の教会で納骨堂に埋葬してもらいつつ、一部は分骨してもらって家に置いているそうだ。ここまでの献身的な支えがあったからこそ、松井は被害者の人たちに思いをはせることができたのではないかと思う。

実は松井の死後、睦子さんは再び山田と文通するようになっている。睦子さんとしては山田がいつか死刑執行されるにしても、自分が奪った生命に向き合ってから執行されて欲しいと思っているためだ。山田の収容先の大阪拘置所も、そんな睦子さんを「再婚の可能性がある人物」と認め、山田との手紙のやりとりを許してくれたという。

「私が手紙に人が死ぬとはどういうことか真剣に考えて欲しいと書いても、浩二は返事の手紙でスルーしてきます。だから、浩二も人の温かさや優しさがわかるように、今は優しい言葉をかけるようにしています。浩二も最近、変わってきていると感じます」

最後に、死刑制度について、どう思っているのかを聞いた。

「死刑に賛成か、反対かといえば、反対ですが、被害者やご遺族の気持ちもあるので、単に反対はしません。死刑囚全員をひとくくりにするのではなく、裁判が終わって10年くらい経ってから、その死刑囚の更生の仕方などによって死刑を執行するかどうかを改めて判断するようにしてもいいのではないかと思います」

（片岡 健／Webオリジナル（外部転載））