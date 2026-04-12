「Ｗリーグ・プレーオフ決勝、デンソー７０−５１トヨタ自動車」（１２日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）

３戦先勝方式の第４戦が行われ、２勝のデンソーがトヨタ自動車に７０−５１で勝利し、悲願の初優勝を飾った。

０８年から加入し、デンソー一筋１８年の高田真希（３６）は、チーム最多の２１得点を記録。直近２シーズンは準優勝が続いていただけに、場内インタビューでは「最高で〜す」と絶叫。「１８年続けてきて、ようやく初めて優勝した。デンソーに入ると決めた時は、入れ替え戦を戦っていた。最高の舞台でバスケットできたことがうれしい。この舞台で何度もファンのみなさんと、一緒に悲しい思いをした。みなさんもおめでとうございます！」と実感を込めた。

大黒柱が躍動した。スタートから拮抗（きっこう）した戦いが続く中、高田はゴール下で何度も体を張った。獲得したフリースローは全て成功。競り合った第２クオーター（Ｑ）中盤には、連続得点で食らいつく執念を見せた。

第３Ｑ開始すぐはトヨタ自動車が反撃し、３８−４３と５点リードを許した。しかし、途中出場の薮未奈海（デンソー）が爆発。３人をかわしてレイアップシュートを決めると、フリースローも沈めて２点差に迫った。チームとしては守備の強度を上げ、相手のトラベリングを誘発。最終Ｑには高田と藪が３点シュートを射抜くなど猛攻をかけ、１９点の大差を付けて悲願の頂点をつかんだ。

ブクサノヴィッチ監督は「疲れたけど解放された。うれしい。選手たちを愛している」と笑みを浮かべ、「奥さんが誕生日なんです」と明かし、届けた最高のプレゼントをかみしめた。１４得点を記録した藪は涙をこらえつつ「勝ててうれしい。良いときも悪いときも経験したシーズンで、最後いいプレーで表現できたことがよかった」と笑顔を見せた。