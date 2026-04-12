お笑いタレントの山田花子が10日に自身のアメブロを更新。次男・「ロナウドちゃん」のリクエストに応えて作った晩ごはんで、自身の料理の腕前と「学校の給食」を比較し、自虐を交えて報告した。

【映像】山田花子のアイデア料理や夫の手料理

「花子VS給食」というタイトルでブログを更新した山田は、この日のメインメニューが次男からのリクエストである「ヤンニョムチキン」だったことを報告。副菜に「かぼちゃの炊いたん」を添えた献立の写真を公開した。

しかし、いざ実食となると、次男は「ヤンニョムチキン目の前にきゅうりから食べてた」事実を告白。山田は、子どもにとっての「理想の味」の壁を痛感したようで、「今回も給食の味に負けてしまった」と悔しさをつづった。それでも、最終的にはおかわりしてくれたそうで、山田は「打倒給食の味を目指して修行するわ」と、母としての意地とユーモアを覗かせて締めくくった。

この投稿に読者からは「花子さんのお料理いつも素敵です」「給食も美味しいとよく食べて良いよね」「勝ちたいもんですね」などのコメントが寄せられている。