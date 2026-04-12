俳優の山本裕典がABEMA開局10周年を記念した30時間マラソンに挑むなか、メディア初出演となる家族から、トップスター時代の秘話や女性スキャンダルに揺れた過去、そして再起を願う切実なメッセージが寄せられた。

【映像】「みんな美男美女！」山本裕典の両親と姉と弟

ABEMAでは2026年4月11日午後3時から12日夜10時まで、開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、俳優の山本裕典が30時間の完走を目指しながら、リアルタイムで仕事のオファーを募る。かつてスキャンダルで表舞台を離れた山本だが、好感度を回復させ「地上波復帰」を果たすべく、家族の期待を背負って過酷な道のりに身を投じる。

この挑戦を前に、山本の父・寿さん、母・頼枝さん、姉・知佳さん、弟・拓実さんの「山本家」がビデオメッセージを寄せた。画面に家族が映し出されると、SNSやコメント欄では「みんな美男美女！」「弟めっちゃ似てる」「親父いかついな」「お姉ちゃん可愛いやん」「お母さんそっくり！！」といった驚きの声が殺到した。