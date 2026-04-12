辛いペットロスを乗り越えるためにできること

1.ペットロスが何であるかを理解すること

ペットロスは心の病気ではありません。大切な我が子や家族を失ったんです。悲しみや喪失感は心の自然な反応なのです。

今の自分の感情を否定する必要はありません。早く立ち直らなくてはと考える必要もありません。

ペットロスによって、仕事に行くことができなくなってしまうことがあります。家事をすることができず、お家の中が荒れてしまうことがあります。

食事ができなくなってしまうこともあれば、逆に過食になってしまうこともあります。そんな自分も受け入れることが、ペットロスを乗り越えるための第一歩です。

2.無理に元気になろうとしないこと

ペットロスになると、何もかも嫌になってしまうことがあります。何をしていても、誰と過ごしていても、楽しく感じられないことがあります。

急に涙が出そうになってしまうこともあるでしょう。そんなとき、無理に元気になろうとする必要はありません。逆に心への負担が大きくなってしまうことがあるからです。

嫌なことは嫌だと言っていいですし、楽しめないときは楽しまなくても大丈夫です。感情を押さえ込まないことが、ペットロスを乗り越えるための第一歩です。

3.思い出を振り返る時間を作ること

愛犬との思い出は、悲しみの原因になることもあります。しかし、心を癒してくれる大切な要素でもあります。

愛犬を失ってしばらくは、写真や動画を見たくないと思うかもしれません。それでも悲しみで心が潰れそうなとき、写真や動画を見て愛犬との思い出を振り返ってみてください。

泣いてしまっても大丈夫です。思わずクスッと笑ってしまうようなことも思い出すはずです。それこそがペットロスを乗り越えるための第一歩です。

4.今の気持ちを人に話すこと

家族や友達や仲間に話すのは申し訳ないな…と考えるかもしれません。相談したはいいけれど、相手からの思わぬ言葉に腹が立ったり悲しくなったりすることがあるかもしれません。

どうしても苦しくて話を聞いてほしい！というときは、ペットロスの専門家を頼る方法もあります。気軽に受けることができるカウンセリングです。

もしくは、ペットロスで悩む人が集まるコミュニティ（SNS）を利用する方法もよいと思います。より気軽に話すことができるのではないでしょうか。

人は言葉を話すことができます。ペットロスによる悲しみを話すことで、脳が情報を整理することができ、さらには感情が整理されます。

これによって心の負担を減らすことが、ペットロスを乗り越えるための第一歩です。

5.心の痛みはすぐに消えるものではないんだと受け入れること

愛犬を失ったことによる心の痛みはすぐには消えません。私は30年犬と暮らし、3匹の愛犬を亡くしました。最近では、4カ月前に亡くしたばかりです。

笑いながら思い出話をすることもありますが、ふとしたとき、急に涙が止まらなくなることがあります。それは何年経っても変わりません。

もしかすると、心の痛みが完全に消え去ることはないのかもしれません。ですから、無理に消そうとしなくて大丈夫です。

心の痛みは治そうとするのではなく、少しでも癒えればいいな…と受け入れることが、ペットロスを乗り越えるための第一歩です。

まとめ

辛いペットロスを乗り越えるためにできることを5つ解説しました。

ペットロスが何であるかを理解すること 無理に元気になろうとしないこと 思い出を振り返る時間を作ること 今の気持ちを人に話すこと 心の痛みはすぐに消えるものではないんだと受け入れること

大切な我が子や家族である愛犬を失った悲しみは非常に深いものです。そう簡単に癒えるものではありませんし、無理に元気になろうとする必要もありません。

自分のペースで少しずつ新たな生活へと向かっていきましょう。