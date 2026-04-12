「カナダ来れる〜？」目黒蓮、新CMでセンター分けスーツの営業マン姿を披露！ 「爽やか笑顔の破壊力半端ない」
Snow Manの目黒蓮さんは4月12日、自身のInstagramを更新。新CMでの営業マン姿を披露しました。
【写真】目黒蓮、センター分けスーツの営業マン姿！
「最後の写真は、初めてネピアの撮影したときだったかな？ 終わったあとにネピアさんからかわいいミニチュアのキーホルダーもらった！ 日本ではダイニングテーブルのティシュの横に並べてたんだけど出張の準備のときに入れて持ってきました」と、ミニチュアキーホルダーをカナダへ持っていったことを明かしています。目黒さんは「最近ネピアティシュくん気になる。笑 ネピアティシュくん、カナダ来れる〜？」と笑顔の絵文字を添えました。
この投稿にコメントでは「ネピアティシュくんカナダ出張お願いします」「笑顔すんごく可愛い! 」「スーツの蓮くん大好き！！！」「爽やか笑顔の破壊力半端ない」「めちゃめちゃニコニコでかわいい」「笑顔が爽やか」「この髪型大好きです」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】目黒蓮、センター分けスーツの営業マン姿！
「ネピア営業目黒です！」目黒さんは「ネピア営業目黒です！ 日本も今花粉で大変かな？ 今僕は花粉と毎日戦ってます ネピア、たくさんカナダに持ってきてまじでよかった」とつづり、7枚の写真を投稿。王子ネピア株式会社のブランド・ネピアの新CM撮影ショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「ネピアティシュくんカナダ出張お願いします」「笑顔すんごく可愛い! 」「スーツの蓮くん大好き！！！」「爽やか笑顔の破壊力半端ない」「めちゃめちゃニコニコでかわいい」「笑顔が爽やか」「この髪型大好きです」との声が寄せられています。
「同じ世界にいるのが不思議よ」1日の投稿では、キリンビール・晴れ風の発表会での写真や桜並木の下を散歩するプライベートショットを披露している目黒さん。長く伸びた髪と眼鏡をかけた姿にファンからは「かみのびてるねん！！」「イケメンすぎてやばい！」「同じ世界にいるのが不思議よ」「いやほんとかっこいいんだけど」「なんていえばいいかわからないほどかっこいい」「美男子に拍車がかかったように素敵になってます」「まじかっこいいいいいいい」との声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)