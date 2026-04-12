牡牛座・女性の運勢

社会面では非常に強い成長意欲を感じるとき。いま向き合っている困難な状況に対し、「ぜひとも挑みたい、挑まなくてはいけない！」と、深い部分でスイッチが入るのかも。ただ「それによって何を得るのか？」という疑問に対する答えは、まだはっきりしないかもしれません。でもやろうと思えるなら、行動すべき。自分でも驚くような集中力、粘り強さも発揮できそうです。ただ周囲には「そこまで頑張る必要ある？」という人もいて、話すと惑わされやすいでしょう。楽しむときは楽しむこと。でも仕事に関する話は共有しないほうがいいかな。

牡牛座・男性の運勢

思いきった挑戦を通じて、過去の自分を越えたいと願うタイミング。主に社会面おいて、何か突き動かされるような意欲が自分のなかにあるのを実感できるでしょう。それが「何を目的とするのか」は、現状でははっきりわからないかもしれません。でもやってみる価値はありそうです。深い集中力や粘り強さなどが発揮され、自分の新しい一面を見られる可能性もあります。対人関係は楽しく好調ですが、いまの牡牛座の集中に対し応援的な態度はとらないかも。仕事の話はしないでおきましょう。

占い：アストロカウンセラー・まーさ