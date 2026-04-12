蟹座・女性の運勢

親しい人との交流が盛んで日常を楽しみやすい雰囲気と、社会面でのやや緊迫した挑戦意欲の高まる状況。この2つのバランスが難しいときですが、うまく頭を切り替えてそれぞれに向き合うのがベストでしょう。楽しい時間は存分に楽しむべきですが、仕事関連では前向きな意味で責任のある内容を任されやすく、結果それに対する真摯さも求められます。より高い能力や積極性をもって挑むべきでしょう。周囲に相談すると「無理に頑張らなくていい」とブレーキをかけられがちに。いまは、自分自身を信じて進んで。

蟹座・男性の運勢

仕事においては、新たに課された責任や役割に対して前向きなスイッチが入るとき。おそらく大きな挑戦や成長を促される状況にいるのでしょう。難しい展開ですが、それに対し積極的になれるこのタイミングを逃さないで。ただ、同時にいまは身近な相手との楽しい交流も盛んなときで、ストイックな状況とその和やかさのあいだでバランスをとるのは少し難しいかも。頭の切り替えが重要になります。また、周囲は必ずしもあなたの「本気」を応援してくれるとは限らないので、仕事の話題はあえて共有しないほうが無難ですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ