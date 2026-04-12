獅子座・女性の運勢

パートナーや親友など、自分にとって大事な存在とは強力なタッグが組める時。特に一緒に困難に立ち向かおうとする相手の意欲が強く、あなたのやる気を掻き立てるでしょう。大きな目標はすぐ持てなくても構いません。まずいま必要なことから行動を始め、具体的な手ごたえを掴みましょう。難しいのは現在、社会運は好調で穏やかな状況にあること。そちらの感覚に慣れてしまうと、ストイックな自分は引き出しにくくなります。いま得ているメリットは甘受すべきですが、「だから挑戦は必要ない」と思い込まないよう注意を。

獅子座・男性の運勢

強い挑戦意欲を背景に、新しい目標やビジョンが鮮明になる時期。パートナーや親友と大思いを共有しやすく、協力し合うことで難しいテーマにも前向きに立ち向かえるはずです。まずは「いま必要なこと、解決すべきこと」に集中を。行動を重ねるうちに、より大きなテーマにも繋がっていくでしょう。難しいのは、現状の獅子座は社会面で恵まれた状態にあること。得ているものも多いため、ストイックになりきれない面もあるでしょう。現状を楽しむのは正解ですが、気持ちが「受け身」になり過ぎないようにね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ