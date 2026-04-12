天秤座・女性の運勢

パートナーや親友との強い信頼関係から力を得て、挑戦意欲がますます高まるパワフルな時期。具体先を絞り込むのはまだ先で構いません。いまはまず「手応えを掴む」ことが肝心なので、思いつくままに動いて大丈夫。冴えている相手にリードを任せるのも一案です。ただ、非常に好調で恵まれた社会運もあり、そことの兼ね合いやバランスが難しいよう。得ているメリットばかりを優先しすぎると、大事な相手と衝突しやすくなるので、そこはご注意を。

天秤座・男性の運勢

意欲的なパートナー、親友との強力なタッグを背景に、挑戦への意欲がいっそう高まる時期です。具体的にどう動くかは模索中かもしれませんが、いまのやる気を生かすのが正解です。まずは気になっていることから順に着手を。相手の直感を信じるのもありです。ただ、いまは社会面でもかなり恵まれた状況にいるよう。そこでの安心、安堵感が、挑戦にはややブレーキになる場合がありそうです。いま得ているものを守ろうという考えは、時に相手との衝突を招きます。うまく頭を切り替え、バランスをとって。

占い：アストロカウンセラー・まーさ