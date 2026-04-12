蠍座・女性の運勢

もはや「待ったなし」という大きな転機の真っ只中、社会面でのモチベーションがいっそう高まるとき。いまのあなたは非常にパワフルで、積極的に行動することで望む変化を起こすことができるでしょう。同時に運気自体も好調で、いい意味でも楽観的になりやすい。「こうなってほしい」という具体的な思いがあるなら、自分から動くこと。パートナーや親友とは良好な関係が続き、楽しい時間が過ごせます。頭を柔軟に切り替え、リラックスするときはしっかり安らぎましょう。

蠍座・男性の運勢

積極的に出るほど、いま起こる転機に対し肯定的な流れが起こせそうなとき。特に日常生活や社会面は重要な節目にいますが、直感を信じ、難しいテーマにも自分から向き合いましょう。ただ、いまは好調さも相まって、物事に対しやや楽観的に考えやすい一面が。それ自体はいいのですが、結果として、問題をあと回しにするのは少し違いますよ。パートナーや親友とは楽しい時間が過ごせるでしょう。ストイックに挑む時と安らぐ時とは、メリハリをつけてうまく切り替えてください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ