射手座・女性の運勢

難問にあえて挑みたいという気持ちが、にわかに高まりそうな今週。それは直感的なものですが、ある意味「本能」から突き上げてくるものです。すぐに「核心を突こう」「うまくやろう」と考えなくていいので、気になった順に行動してみましょう。そのうち手応えが掴めてきます。ただ、いまは社会面で大いに恩恵を受けており、その安定感が時にストイックに挑む自分自身のブレーキになることも。「そこまでする必要ある？」と感じるのでしょう。いま得られるものは大事ですが、考え方まで守りに入りすぎないように。

射手座・男性の運勢

自分にとって難しく、やりがいのあるテーマに向き合おうと思えるとき。その挑戦心は直感からくるものですが、信じて突き進んで大丈夫です。いまは何をやるかより「その勢いを生かし、経験を通じて自分のものにする」ことが重要。まずは気になる部分から取りかかるのがいいでしょう。ただ、現状は特に社会面を通じてかなり恵まれた状況にもいるのでしょう。そこで経験する穏やかさが、時に挑戦心の妨げになることも。「そんなに頑張らなきゃいけないの？」と思ったら、自分の本心に問いかけてください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ