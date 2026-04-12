山羊座・女性の運勢

山羊座が「本腰」を入れる雰囲気の今週。もし今後の自分のために状況の変化が必要だと感じるなら、それを実行し始めそう。特に環境を変える行動は長い目で見ると大きなプラスに働きます。ただ、いまはパートナーや親友などを筆頭に、人との関係が良好で楽しい時間を過ごせる時。周囲は「まだそんなこと考えなくていいから、楽しもう」と言いがちかもしれません。楽しむこと自体はいいのですが、転機も実際に来ています。ここは賢く切り分けて考え、対応できるといいんですけどね。

山羊座・男性の運勢

「状況を変える必要がある」。そう強く直感しそうな今週。実際これは正しく、もし社会面や日常生活を通じ新しい風を必要としているなら、何か行動を起こすべきでしょう。即いい結果を出そうとせず、感じたままにまずは動いてみて。ただ、そんな意欲を周囲の大事な人たちは応援してくれないのでは。彼らはあなたの判断が大げさに思え、現状うまくいっているいまの関係性にもっと重きを置いてほしいと思っているのかも。楽しく過ごせることはプラスですが、変化は実際に必要です。そこは理解しておいて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ