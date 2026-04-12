水瓶座・女性の運勢

前向きな誰かの存在や、やる気を後押しする新展開に力を得て、大きな前進が可能なパワフルなタイミング。最近、新しい状況がいろいろ入ってきやすく、刺激を受けてきたはずです。でここで来るのが、それのやや強引バージョンなのかも。「やるの、やらないの!?」と問われ、「やります！」と一歩踏み出す雰囲気です。ただ現在の水瓶座は好調な社会運にあと押しされ、穏やかで豊かな時間を送れているのかも。望む展開が起こっているはずなのに、「え、本当にやるの？」という戸惑いもありそう。どちらかだけを選ぶ必要はありませんが、いまは特別な力が発揮しやすいとき。守りに入ってはもったいないですね。

水瓶座・男性の運勢

内在する水瓶座の強い挑戦心、変わりたい気持ちをあと押しする展開が起こりやすいとき。出会いの場合も何らかの出来事の場合もありえますが、いま起こる展開はかなりパワーのあるもので、水瓶座のすぐそばまでせまり、行動をせまってくるのでしょう。それによって一気にモチベーションも上がるはず。とはいえ、いまはかなり好調な社会運もそこにあり、穏やかな気持ちで過ごすことにも愛着を覚えているよう。挑戦は当然ながらストイックさも求められるので、望んでいることながらもいささかの抵抗感はありそうです。ただこの時期、挑まないで過ごすのは惜しいですよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ