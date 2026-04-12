魚座・女性の運勢

内なる挑戦欲が具体的な形になるとき。もしいまやってみたいことがあるなら、思い切って自分に「投資」してみましょう。直感的に「これだ！」と思えるなら、その価値は十分にあります。外側からも、「それをやりやすくする展開」が飛び込んでくるはず。いまは細部までこだわらず、まずは動いてみることが重要です。楽しい交流が多い時期ゆえに「無理なくても…」と甘えが出やすい一面もありますが、せっかくの好機なのに何もしないのはもったいない。自分に必要と思えば積極的に挑む、その姿勢も忘れずに。

魚座・男性の運勢

楽しい出会いや出来事に恵まれ、好調な時期を過ごしそう。同時に、ひそかに高まっている挑戦欲をうまく生かせるチャンスにも恵まれやすいよう。もし具体的に気になっていることがあるなら、それに対し自分から投資（お金や手間をかける）のもありでしょう。外部から、チャンスが舞い込む可能性も高いでしょう。心躍る一方で、頑張ろうとする自分に対して、疑問を感じることがあるかもしれません。おそらく「いまを優先するか、未来を大事に思うか」という選択に直面しているのかな。理想は両方のバランス。いまの喜びを大事にしつつ、未来への布石を打って。

占い：アストロカウンセラー・まーさ