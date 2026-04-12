◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 2-0 巨人（12日、東京ドーム）

ヤクルト先発陣の好投もあり2連敗でカード負け越しとなった巨人。試合後、阿部慎之助監督がインタビューに応じました。

この日は対する先発・高梨裕稔投手が6回までパーフェクトピッチング。7回を1安打に抑えこまれました。さらに続く2番手・増居翔太投手の前にも1安打。9回にはキハダ投手の前に安打とはならず、完封負けを喫しました。阿部監督は「いいピッチングをされたし、流れを自分たちに持ってこれなかったですね」とコメント。この日もスタメンを入れ替えての試合となりましたが、「レギュラーは決まってませんので。みんな競争と思ってね、結果残せば使いますし。そういうつもりで毎日考えてます」と打順についても明かしました。

先発・井上温大投手は初回から連続で得点圏にランナーを背負うも、粘りのピッチング。これには阿部監督も「ゲームはしっかりつくったし。ちょっと球数は増えちゃったんだけど、次につなげてほしいなと思います」と次戦への期待を寄せました。

移動日を挟み、14日からは敵地・甲子園球場での阪神との3連戦に挑む巨人。阿部監督は「とにかく次は甲子園なので。チャレンジしに行きますので、バッチリ切り替えて頑張りたいなと思います」と意気込みました。