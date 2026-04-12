4月12日、中山競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、秋山稔樹騎乗の5番人気、ストロングエース（牡3・美浦・相沢郁）が勝利した。1/2馬身差の2着にシステマソラー（牡3・栗東・橋田宣長）、3着にゴールドブレイズ（牡3・美浦・浅利英明）が入った。勝ちタイムは1:53.0（良）。

1番人気で横山武史騎乗、サイモフェーン（牡3・美浦・高木登）は10着、2番人気でM.ディー騎乗、マイネルミストラル（牡3・美浦・萱野浩二）は8着敗退。

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3歳1勝クラス・サイモフェーンと横山武史騎手

1番人気サイモフェーンはまさかの10着

秋山稔樹騎乗の5番人気、ストロングエースが嬉しい2勝目をマークした。道中は離れた最後方からの追走で、内からスルスルと進出。直線では前を射程圏に入れるところまで押し上げ、馬群を捌いて見事な差し切りを演じた。また、1番人気に支持されたサイモフェーンは勝負どころの反応も今ひとつで、直線でも盛り返せないまま10着に敗れている。

ストロングエース 9戦2勝

（牡3・美浦・相沢郁）

父：ヤマカツエース

母：フラヴィニー

母父：キンシャサノキセキ

馬主：原昌久

生産者：岡田牧場