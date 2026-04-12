桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神・芝１６００メートル）は、２歳女王のスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が見事１番人気に応えた。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１２日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。

完勝と言える強さを見せたスターアニスに、安藤氏は「１２００ｍデビューのイメージでＧ１勝ちでも信用しきれんかったが、ぶっつけローテの成長も相まって心身共にパワーアップしてた。気性面も馬体も距離が延びて問題なし」と称賛。さらに「アクシデントさえなければ松山で２頭目の三冠牝馬や」と予測した。５番人気で２着に入ったギャラボーグには「前走からよう立て直した。阪神ＪＦのワンツーで王道決着」と指摘した。

１２番人気で３着に食い込んだジッピーチューンには「ＹｏｕＴｕｂｅで穴に推したんはドリームコアを評価してのこと。クイーンＣの内容からも驚く激走やない」と見解を示した。そのクイーンＣを制したドリームコア（９着）については「案外やったのはドリームのほう。悪い位置取りやなかったし右回りと慣れない調整か敗因なのかな」と敗因をつかみきれない様子だった。また、後方から５着まで追い上げたアランカールには「馬体維持を考慮しつつやっぱり減った。成長力が課題やけどオークス向き」と指摘している。

また、同日の阪神で行われた忘れな草賞（３歳オープン）についても言及。７番人気で勝利を飾ったジュウリョクピエロについて「勝ち方にインパクトあった。芝では底見せとらんし、オークス出るなら穴以上の存在かもしれない」と予測していた。