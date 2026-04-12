◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ６―５広島（１２日・横浜）

広島は逆転負けで３連敗となった。先発の床田が７回２死から宮下にプロ初本塁打となるソロ。１点差に迫られ、さらに蝦名に二塁打を浴びたところで交代した。６５球だったが、ベンチは森浦を投入。勝又に同点二塁打、代打・度会に勝ち越し２ランを浴びた。一時は４―０とリード。今季初めて４番に起用したモンテロが得点に絡む２安打を放ち、７番に降格した佐々木も適時打を放った。組み替えも当たって優位に立っていたが、今季４度目の終盤の逆転負けとなった。

新井貴浩監督の試合後の一問一答は以下

―床田はテンポ良く投げていたが

「うーん。ちょっと変化球全般が序盤から高かったので。でも粘り強く投げていたけどね」

―高いなりに抑えていたところを相手が対応した

「そうだね。この球場だし、風もフォローだし、上がったら危険だから」

―交代のタイミングは

「球数はまだ全然余裕があったけど。何かあったらすぐいけるようにブルペンにも準備を言っていたので」

―序盤からの内容も踏まえた決断

「そう、序盤から変化球が高かったから。球数はいっていなくても、何かあったらすぐ代えるから準備しておいてねという」

―森浦は勝又の打球が左翼線に落ちる不運な形

「そうやねえ。ちょっと本人もしんどいと思うから、そこはいろいろまた考えていきたい」

―打順を組み替えた

「いい感じでつながっていたと思います」

―この試合を勝つための組み替え

「もちろん。そこら辺は柔軟にやっていきたい」

―結果的に各打者のきっかけにも

「ファビアンもいいホームランだったし、坂倉も昨日に続き、いいバッティングをしていた。泰（佐々木）もヒット打ったし、少しずつ上向いてきているので、辛抱強くやっていきたいと思います」