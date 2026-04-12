◆パ・リーグ 西武２ｘ―１ロッテ（１２日・ベルーナドーム）＝延長１０回サヨナラ勝ち＝

西武は延長１０回、来日１年目の林安可外野手が右翼席に今季１号サヨナラ弾を放ち２カード連続勝ち越しを飾った。

１点を追う９回裏に追いつき、その時が来たのは延長１０回１死。林安可がロッテのロングから劇弾。来日５０打席目で飛び出した初アーチに「打った瞬間は長打にはなると。フェン直かもしれないと。ホームランは想定外です」と笑みを浮かべた。

林安可は２０年に３２本塁打、９９打点の成績を残して新人王を獲得。２４年の「プレミア１２」には台湾代表の４番として出場し、日本代表を相手に特大ソロを放ったパワーの持ち主。だが、１年目の今季は打率２割台前半に低迷。この試合も最終打席までは凡退が続いていた。

それでも「自分のなかでは全然焦りはなかった」と言うように、己を信じて疑わなかった。台湾時代から練習法も変えず、「強い打球を打ち続けていけば、いつか必ずホームランは出ると信じていました」と胸を張った。

我慢して起用してきた西口監督も「素晴らしいホームランでしたね。打った瞬間に本人はね、フェンス直撃かなっていうふうなことを言ってましたけどもね。本当にスタンドまで届くような本当に素晴らしい打球でしたね」と絶賛。今後も「大事なところでの１本」を期待した。

実力の一端を示した林だが、本領発揮はまだまだこれから。「郭泰源さんみたいな活躍を、自分の数字も残したいし、日本のファンに、台湾人にも素晴らしい野球選手がいるということを伝えたいです」と宣言。「オリエンタル・エクスプレス」こと通算１１７勝を挙げた台湾の英雄・郭泰源級の成功を誓った。