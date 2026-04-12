◆パ・リーグ ソフトバンク１１―７日本ハム（１２日・エスコンフィールド）

日本ハムは投手陣が踏ん張れず、ソフトバンクに開幕５連敗。２リーグ制以降で、０２年以来２度目となる苦しいスタートとなった。

先発の有原は初回に内野安打２本を含む３安打に２四球、失策も絡んで３失点。２、３、４回は無失点で切り抜けたが、打線が逆転して２点リードで迎えた５回、無死からの３連打で１点を失いなおも無死一、三塁とされると、続く海野にスクイズを決められ同点に追いつかれた。

さらにこの三塁前へのスクイズの際に、三塁ベースが空いたすきを見逃さず一塁走者・周東が三塁を陥れた。続く川瀬は中犠飛。そつなく勝ち越しの１点を奪われ、有原は５回９安打６失点（自責５）でマウンドを降りた。

７回には３番手・古林が周東に右越え２ランを被弾。８回には５番手・山崎が４連打を浴びるなど３点を失い、大きくリードを広げられた。

打線は初回に清宮幸からの４連打で１点を返すと、３回には１死一、二塁から万波が左前適時打。さらに野村が右中間適時二塁打でこの時点で同点とすると、水野の左犠飛、奈良間の中前適時打も飛び出し一挙４得点を挙げ、１度はリードを奪った。しかし、４回以降は打線がなかなかつながらず。９回に野村の４号２ランで追いすがったが、逃げ切られて勝率は５割に戻った。