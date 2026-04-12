大相撲春巡業は12日、群馬県高崎市で行われ、大関復帰の霧島（29＝音羽山部屋）が2日連続で三番稽古を行った。

夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）での新入幕が確実な若ノ勝（22＝湊川部屋）を指名し、7番取って6勝1敗だった。得意の左四つから力強く寄り切るなど圧倒。相手の激しい突き押しや喉輪にも耐え「今日は凄かった。稽古相手を間違えたかと思った（笑い）。立ち合い強かったし、そこから当たった後の突っ張りとかあった。いい稽古ができた」と手応えを示した。

前日は幕内・藤凌駕（23＝藤島部屋）との稽古で汗を流した。「若ノ勝の取組を見たりしていた。思い切りくるし、いい稽古になるかなと思って」と話していた通り有言実行。この日も期待の若手と肌を合わせ「いつも頑張っているから。先場所も（十両で）優勝争いしていたし。いい稽古になったら、うれしい」とはにかんだ。

「昨日、久しぶりに稽古して体が筋肉痛。自分のできることをやった」。7日の巡業の稽古中に腰を痛めた影響を感じさせず、「ここから調子をどんどん上げていく」と力を込めた。