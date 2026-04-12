タレントの王林（27）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。今後の活動についてつづった。

「重大発表です！」と書き出した王林。「8歳になった王林、新たな挑戦に取り組みます」「王林プロデュースのまちおこしプロジェクト始動します！！」と告知した。

「令和10年(2028年)4月1日から運行休止が予定されてる青森の鉄道を起点にしてこれからたくさんのイベントや店舗を開設するよ」とコメント。「まずは第一弾としてアップルパイのカフェをオープンするのにともなって4/19〜中央弘前駅で王林プロデュースのアップルパイの販売を開始します」と記した。

「このプロジェクトを一緒に盛り上げる仲間達を集う場所でもあると思っていて、今後みんなと協力して創り上げていけたらと考えてるからまずはぜひ食べに来てみてね」と呼びかけ。「この日はオープニングイベントにワークショップやミーティングも予定してるから詳しくはXで@57cafe_hirosakiをフォローしてね」として「けやぐばつのってけっぱるど〜」と添えた。

ファンからは「ぜったいなんでも上手くいく」「青森（地元）のために一生懸命なあなたの姿は郷土の誇りです」「了解！遠方からだけどできる限り参加して盛り上げるね」「可愛過ぎる」「応援し続けます」「こうしてイベント開催してくれるわんちゃんにホント感謝です」などのコメントが寄せられた。