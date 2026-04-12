56歳・横山めぐみ、愛用の着物姿で初の京都・伊根旅行へ 観光ショットに反響「猫柄着物かわいい」「キレイ」「お似合いです」
俳優の横山めぐみ（56）が12日、自身のインスタグラムを更新し、旅行で京都・伊根に初めて訪れたことを報告。愛用の着物姿で観光する様子を紹介した。
【拡大ショット】かわいい！猫柄デザインの横山めぐみの愛用着物
横山は「猫の普段着物で初めての伊根旅」とつづり、桜の下で撮影したショットなど5枚の写真を披露した。
かわいらしい白猫のイラストが散りばめられたグレー地の着物には、赤い帯、ダークグリーンの羽織りを合わせてコーディネート。手には山葡萄かごのバッグを持ち、街の雰囲気にもマッチした観光スタイルとなっていた。
コメント欄には「かわいい着物ですね」「猫柄着物かわいいです」「お似合いです」「今日もお美しいです」「キレイ」など、さまざまな反響が寄せられている。
【拡大ショット】かわいい！猫柄デザインの横山めぐみの愛用着物
横山は「猫の普段着物で初めての伊根旅」とつづり、桜の下で撮影したショットなど5枚の写真を披露した。
かわいらしい白猫のイラストが散りばめられたグレー地の着物には、赤い帯、ダークグリーンの羽織りを合わせてコーディネート。手には山葡萄かごのバッグを持ち、街の雰囲気にもマッチした観光スタイルとなっていた。
コメント欄には「かわいい着物ですね」「猫柄着物かわいいです」「お似合いです」「今日もお美しいです」「キレイ」など、さまざまな反響が寄せられている。