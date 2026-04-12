56歳・横山めぐみ、愛用の着物姿で初の京都・伊根旅行へ 観光ショットに反響「猫柄着物かわいい」「キレイ」「お似合いです」

56歳・横山めぐみ、愛用の着物姿で初の京都・伊根旅行へ 観光ショットに反響「猫柄着物かわいい」「キレイ」「お似合いです」