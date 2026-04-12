【嫁ぎ先の天然家族2】ゴミ受けフィルターのサイズ合わない！わが家の場合は＜第9話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。さて、ある日お風呂場の新しい「ゴミ受けフィルター」を購入してきためいさん。子どもたちと一緒に、それを見て連想したものは……？
第9話 お風呂場のフィルター
【作者コメント】
なんだか既視感があるなと思っていたら、帽子の形！ いかにも義母が被っていそうなセレブ風の帽子だったんです。それに気付いてから、フィルターは義母の名前で呼ばれるようになりました。
そしてわが子たちは、ホームセンターのお風呂コーナーに行くと「祖母ちゃんいるかな〜」とフィルターを探すようになりました。どんな教育……（笑）
編集・井伊テレ子
第9話 お風呂場のフィルター
【作者コメント】
なんだか既視感があるなと思っていたら、帽子の形！ いかにも義母が被っていそうなセレブ風の帽子だったんです。それに気付いてから、フィルターは義母の名前で呼ばれるようになりました。
そしてわが子たちは、ホームセンターのお風呂コーナーに行くと「祖母ちゃんいるかな〜」とフィルターを探すようになりました。どんな教育……（笑）
編集・井伊テレ子