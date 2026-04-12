【あすから】『検事プリンセス』『王女の男』パク・シフの出世作 韓国ドラマ『家門の栄光』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のパク・シフが出演する韓国ドラマ『家門の栄光』（全54話／2008年）が、あす13日よりCS放送「衛星劇場」で放送される。（毎週月・火曜 後11：00〜／毎週日曜 前6：00〜）
【動画】パク・シフの出世作『家門の栄光』予告
同作は『検事プリンセス』『王女の男』など数々の作品に出演するパク・シフの出世作で、最高視聴率29.7％を記録した大ヒットドラマ。
名門宗家ハ家と、一代で成り上がった成金イ家。ユン・ジョンヒ演じる愛を失った名門娘のハ・ダナと、パク・シフ演じる愛を信じない成金息子のイ・ガンソク、対照的な家に生まれた男女のロマンスを中心に、さまざまな物語が展開されるラブ＆ホームドラマ。古き良き韓国の伝統文化を忠実に再現し、大家族ならではのしがらみと温かさ、本家を守るために努力する祖父と、その期待に反して生きていく子供たちの葛藤を描いた物語。愛を選ぶか、家門を守るかが見どころとなる。
■あらすじ
宗家という伝統ある家に生まれたダナ(ユン・ジョンヒ)は名家にふさわしい娘に育ったが、ある日、宗家の家系図を買い取りたいという男・ガンソク(パク・シフ)に出会う。実はガンソクは貧しい出自から今や有力な消費者金融会社の社長までのし上がった成金一家の息子だった。育った環境の違いのためか反発しながらもなぜか2人は惹かれあう。
■演出
パク・ヨンス
■脚本
チョン・ジウ
■キャスト
パク・シフ、ユン・ジョンヒ、シン・グ、キム・ソンミン
【動画】パク・シフの出世作『家門の栄光』予告
同作は『検事プリンセス』『王女の男』など数々の作品に出演するパク・シフの出世作で、最高視聴率29.7％を記録した大ヒットドラマ。
名門宗家ハ家と、一代で成り上がった成金イ家。ユン・ジョンヒ演じる愛を失った名門娘のハ・ダナと、パク・シフ演じる愛を信じない成金息子のイ・ガンソク、対照的な家に生まれた男女のロマンスを中心に、さまざまな物語が展開されるラブ＆ホームドラマ。古き良き韓国の伝統文化を忠実に再現し、大家族ならではのしがらみと温かさ、本家を守るために努力する祖父と、その期待に反して生きていく子供たちの葛藤を描いた物語。愛を選ぶか、家門を守るかが見どころとなる。
宗家という伝統ある家に生まれたダナ(ユン・ジョンヒ)は名家にふさわしい娘に育ったが、ある日、宗家の家系図を買い取りたいという男・ガンソク(パク・シフ)に出会う。実はガンソクは貧しい出自から今や有力な消費者金融会社の社長までのし上がった成金一家の息子だった。育った環境の違いのためか反発しながらもなぜか2人は惹かれあう。
■演出
パク・ヨンス
■脚本
チョン・ジウ
■キャスト
パク・シフ、ユン・ジョンヒ、シン・グ、キム・ソンミン