「タイガー・ウッズがまた交通事故を起こし、逮捕された」

スポーツ・ファンにとっては胸が締め付けられるニュースが、マスターズ直前に伝わってきた。

タイガー・ウッズは3月27日、自宅に近い米フロリダ州ジュピターアイランドで横転事故を起こした。前を行くトラックを無理に追い越そうとして接触、愛車レンジローバーは激しく横転した。幸いタイガーにもトラックの運転手にも大きなケガはなかった。薬物を使用しての運転が疑われ拘留された後、保釈金を支払って同日午後11時頃に釈放されたという。【小林信也（作家・スポーツライター）】

【写真】昨年12月30日に誕生日を迎えたタイガー・ウッズの姿

一体、なぜあのタイガーが……

タイガーは知られているだけで過去3度交通事故を起こしている。最初は2009年、妻から不倫の証拠を突きつけられ、逃げようとして消火栓に衝突。唇を切るケガをした。2度目は2017年、車体に衝突の痕跡と見られる多くの疵があるメルセデスベンツを道路脇に停め、寝ているところを発見され、DUI（アルコールや薬物影響下での運転）を疑われ逮捕された。

事故を起こしたタイガー・ウッズ（本人の公式インスタグラムより）

さらに2021年、ロサンゼルス郊外で、制限速度45マイルの曲がりくねった道を時速87マイル（約140キロ）で走り、カーブを曲がりきれず林の中に突っ込んだ。車のボンネット部分（前方）が大破した車の映像は事故の重大さを物語っていた。タイガーは幸運にも命を取り留めたが、両足に複雑骨折を負った。その時も、薬物かアルコールの使用が疑われた。アメリカのメディアでは、「車内にはラベルの貼られていない薬の瓶が転がっていた」とも報じられた。ところが、警察は血液検査を行わず、DUIは不問に付された。

ここ最近の調子から、出場は難しいだろうとは懸念されていたが、この事故で現地時間4月12日に決勝ラウンドを迎える《マスターズゴルフ2026》にタイガーが出場する望みは完全に絶たれた。タイガーは3月31日、SNSで活動休止を発表した。

「私は自分の状況の深刻さを認識し、理解している。しばらくの間、治療に専念するため活動を休止し、自分の健康に集中したい。これは長期的な回復に向けて必要なことだ。人として、プロとして、より健康で強くなって戻るための時間を取りたい」

それにしても、「一体、なぜあのタイガーが……」多くの人の頭に疑問が浮かぶだろう。

タイガーは現代のスポーツ界において、最高の成功者のひとりだ。タイガーが“稀代の天才ゴルファー”であることに異論をはさむ者はいない。

純資産が10億ドルを突破

1995年、19歳でマスターズに初出場。1997年には史上最年少の21歳3ヵ月で同大会を初制覇。しかも通算18アンダー（270打）は当時史上最高のスコア。2位に12打差という記録的な大差をつけての優勝だった。それだけではない。人種差別が根強くあったアメリカ社会、中でもマスターズが開催されるオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブはその象徴ともいえる保守的なクラブとして知られていた。その慣習・悪しき伝統を軽やかに打破し、歴史を変えたのが天才タイガー・ウッズだった。

1997年4月号の米『スポーティング・ニュース』に、スポーツライターのデイブ・キンドレッドが次のように書いている。

《リー・エルダー（注・マスターズに出場した最初の黒人ゴルファー）が初めてオーガスタを訪れたのは1975年のことだった。その時、彼は40歳だった。そして62歳になったいま、タイガー・ウッズのために再びこの地を訪れた。その若者が優勝する日曜日の朝、エルダーは姿を見せると、オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブのクラブハウス脇にある巨大な樫の木の下でこう語った。『タイガー・ウッズがここで優勝すれば、それはジャッキー・ロビンソンが野球界の人種の壁を破った時よりも大きな意義を持つかもしれない。もはや黒人が1番ホールのティーへ歩いて行っても誰も振り返ったりはしないだろう』と》

タイガーは単にゴルフ界のヒーローではなく、社会的な影響力を持つ大きな存在だ。アメリカ社会で伝統的に築かれているヒーロー像からすれば、タイガーはゴルフ場以外の“人生の舞台”でも模範的でなければならないはずだった。

しかし2009年、最初の交通事故をきっかけに不倫だけでなく性依存症の事実も公となり、タイガーの社会的評価は失墜した。

ゴルフの実績は群を抜いている。マスターズで初優勝した1997年から2008年までの間にメジャー大会だけで14回の優勝を飾った。これはジャック・ニクラウスの史上最多18回に次ぐ記録だ。PGAツアーの公式獲得賞金は歴代1位、総額で1億2000万ドル（約191億5000万円）にのぼり、米経済誌フォーブス（電子版）は2022年6月に「タイガー・ウッズの純資産が10億ドル（当時のレートで約1344億円）を突破した」と報じている。タイガーの収入は、賞金以外にもスポンサーとの契約収入などあり、それが賞金の10倍の規模と推定されている。

もう一度、復活を

それほどの成功者がなぜ？ と思うかも知れないが、この問題はもはやタイガーに限らない。巨額化するプロスポーツ・ビジネスの熱狂は、成功者たちに巨万の富をもたらし、従来以上の狂騒に巻き込み、道徳論では自らを制御できないほどの夢と重圧の真っただ中に飲み込まれている。周囲のサポートも得てその荒波をうまく乗りこなせる英雄もいれば、翻弄される英雄もいる。成功者をビジネスに利用するスポンサー企業は、その重圧や精神的なサポートまでは細かく配慮してくれないだろう。そして、資本家たちに翻弄されるスポーツ選手たちの大半が、強靭な精神力を培うかに見える一方で、科学とビジネスの入り混じった様々な“依存症”の罠に陥っている現実に気づく必要がある。

ゴルファーをはじめ野球選手たちも愛用する磁気ネックレスやブレスレットの類や、長距離ランナーが愛用する磁気テープなども、他力本願の依存症グッズの側面がある。知らず知らずのうちに現代のスポーツ選手は、自分の内面から生まれる強さを最優先にせず、外部からの力に頼ろうとする思考に飲み込まれているのだ。タイガーもその犠牲者のひとりと言えるかもしれない。

巨額ビジネスゆえの過酷さ。光が当たる場所では羨望の眼差しを浴びる彼らの知られざる孤独。それがスポーツビジネスの熱狂がもたらす重大な弊害のひとつだと私たちは受け止める必要があるのではないだろうか。

一方で、タイガーにはそうした弱さ、重圧を撥ね退ける、とてつもなく強大な潜在能力が秘められている。世界中が改めてそれを見せつけられたのが2019年のマスターズではなかったか。「すでに峠を越した」と見られていたタイガーが、マスターズでまた優勝を争うとは、夢にこそ描いても、現実になるとは誰が想像できただろう。

初日、首位に4打差の2アンダーで滑り出したタイガーは、2日目4アンダーのスコアで首位に1打差の6位タイに迫る。3日目はさらに5アンダーと伸ばし、13アンダーで首位のF.モリナリに2打差（11アンダー）とし、T.フィナウと並んで2位タイに上がった。そしてファイナル・ラウンド。2位に2打差をつけて最終18番ホールのティー・グラウンドに上がったタイガーは、冷静に戦略を立て、ここで無理にバーディーを奪い、ギャラリーを沸かせようなどという色気は一切捨てて、確実にボギーで上がるショットを展開した。パーを取れなくても、ボギーなら逃げ切れる。優勝が決まる。ゴルフの現実を誰よりもわかっているタイガーの、冷徹な判断だった。

大きく口を開けるグリーン手前のバンカーを丹念に避けて、リスクのない位置にティーショットを置くと、2打目でグリーンに乗せた。バンカーの心配を一切しなくて済むコースを選んでボールを運んだのだ。そして、2度のパターで沈めると両手を高く空に突き上げ、雄叫びを上げた。

もう二度とないだろうと思われた「タイガー復活優勝」を天下に見せつけた瞬間だった。

それは、マスターズで4度目の優勝を飾った2005年から14年目。最後にメジャー大会を制覇した2008年全米オープンから数えても11年ぶりの快挙だった。

すでに50歳になったタイガーに過大な期待は禁物だが、数々の奇跡を演じてきたタイガーである。もう一度、彼に相応しい人生の舞台に「復活」することを期待したい。

スポーツライター・小林信也

デイリー新潮編集部