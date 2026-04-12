そめすけ改め二代目林家染団治（59）の襲名披露公演が12日、大阪市内であり、師匠の四代目林家染丸の袴を身につけて登壇した染団治は「緊張感なくできました。これから自分がやっていくことを見ていただけたと思う」と語った。

高校卒業後、漫才コンビ「こあじコースケ」として活動したが、91年4月に四代目林家染丸に入門して落語家へ転身。当初は「染輔」を名乗ったが、テレビ番組がきっかけで「そめすけ」に改名した。

初代染団治もピン芸人から落語家となり、その後上京してまた漫才の道へ。東京に「漫才協会」を作り、初代会長に。後進の指導に尽力した。漫才から落語へと染団治も先代と同じような境遇だが、二代目は落語家として全うする構えだ。

この日のお題は「通天閣・串カツ屋編」。大阪市西成区で生まれ育った染団治。11年から大阪市の24区を題材にした人情噺の創作を始めた。そのキッカケとなったのがこの日の演目だ。「初心に返って」との思いもあった。大阪24区人情噺は一応完成しているが「まだ納得いかない部分がある」と都島編、鶴見編、此花編は劇場で本格的に演じていない。襲名発表会見で「染団治の名前、自分の創作落語を後世に残したい」と決意を語ったように今後、練り直してから披露する。

口上では病気療養中の師匠・染丸に代わって、筆頭弟子の林家染二があいさつ。「下町のやんちゃな兄さんが、今はやんちゃなオッサン」と評して客席から拍手が起こった。

上方落語協会会長の笑福亭仁智は「モノマネもして創作人情噺もやって。体力も気力も充実してる。先代はゴリラの染団治としてモノマネが得意だった。そんな芸風を継ぐのか。顔が猿に似てるので猿の染団治か。精進して創作人情噺の染団治と呼ばれるように」とエール。“人情噺の福団治”として知られる桂福団治は「“団治”が増える。染団治さんは器用。創作人情落語をさらに発展させて」と期待を込めていた。