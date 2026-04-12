株価指数先物 【週間展望】―悪材料への耐性がつき、押し目ではロングが入りやすい
今週の日経225先物は、米国とイランの戦争終結に向けた歩み寄りの進捗や、米国で本格化する決算発表をにらんでの相場展開となりそうだ。とりわけ週明けの株式市場では、11日から行われた米国とイランによる直接協議の結果を受けた初動を確認することになる。12日早朝まで続いた協議について、バンス米副大統領は「合意に至らなかった」と述べているが、詳しい協議の内容は確認されていない。
トランプ米大統領は11日、事実上封鎖されているホルムズ海峡について、日本などのために機雷除去を念頭に置いた一掃作戦を開始すると述べた。米メディアは米海軍の艦船がホルムズ海峡を通過したと報じている。10日のWTI原油先物は1バレル＝96.57ドル（9日は97.87ドル）に下落した。サンデー原油（CDF：差金決済）では89ドル台に下げる場面もみられたが、現時点では95ドル台で推移している。いずれにしても協議の内容やトランプ大統領によるSNSへの投稿などがトリガーとなって変動する可能性があるため、注意が必要である。
先週の日経225先物は続伸して始まり、6日に一時5万4000円台を回復すると、8日には米国が停戦猶予を2週間延期したことがトリガーになり、2850円高と急伸し5万6000円台に乗せた。9日は停戦への懐疑から原油価格が高止まりしたことで反動安となったが、一時5万7350円（ナイトセッションを含む）まで買われた。10日は5万7000円を挟んで底堅さがみられ、5万6860円で終えた。
8日の急騰でボリンジャーバンドの+2σを突破し、その後は上向きに転じた同バンドでの攻防が続いている。10日取引終了後のナイトセッションでは開始直後に5万6780円まで売られたものの、早い段階で持ち直すと、5万7010円まで切り上がってきた+2σを上回っての推移が目立ち、日中比630円高の5万7490円でナイトセッションの取引を終えている。
過熱感が警戒されやすいが、切り上がる+2σと+3σ（5万8630円）とのレンジに移行する可能性がありそうだ。また、週足では+1σ（5万7010円）を上回っての推移になったことで、+2σ（5万8990円）とのゾーンが意識されるだろう。イラン情勢の先行きは依然として不透明ながら、日経225先物は一週間で3660円上昇したことで、押し目ではショートカバーを交えたロングが入りやすいとみられる。
そのため、まずは週足の+1σと+2σとのレンジを意識したオプション権利行使価格の5万7000円から5万9000円のゾーンを想定。下へのバイアスが強まる局面では、中心値となる13週移動平均線（5万5020円）をボトムとした押し目狙いのロング対応となろう。一方、上へのバイアスが強まる場面では、+2σからオーバーシュート気味に+3σ（6万0980円）が射程に入ってくることで、2月26日につけた高値5万9500円の突破に向かいそうだ。
また、10日の米国市場では4月の米ミシガン大消費者態度指数が47.6と、市場予想（52.0程度）を下回ったことが重荷になる場面もみられた。今週は米国で14日に3月生産者物価指数（PPI）、15日に4月ニューヨーク連銀製造業景気指数、米地区連銀経済報告（ベージュブック）、16日に4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数などが予定されている。そのほか、国際通貨基金（IMF）は14日に最新の世界経済見通しを公表するが、既に中東の紛争を理由に見通しを下方修正すると明らかにしている。
さらに、米国では決算発表が本格化する。先陣を切って13日にゴールドマン・サックス・グループ 、14日にシティグループ 、JPモルガン・チェース 、15日にバンク・オブ・アメリカ 、モルガン・スタンレー などの大手金融のほか、16日にはネットフリックス の発表が予定されている。これまでイラン情勢やAI（人工知能）脅威論、プライベートクレジット問題などもあって、ネガティブな内容には一定の耐性を示す一方で、好材料に対するポジティブな反応は大きくなりそうだ。
トランプ米大統領は11日、事実上封鎖されているホルムズ海峡について、日本などのために機雷除去を念頭に置いた一掃作戦を開始すると述べた。米メディアは米海軍の艦船がホルムズ海峡を通過したと報じている。10日のWTI原油先物は1バレル＝96.57ドル（9日は97.87ドル）に下落した。サンデー原油（CDF：差金決済）では89ドル台に下げる場面もみられたが、現時点では95ドル台で推移している。いずれにしても協議の内容やトランプ大統領によるSNSへの投稿などがトリガーとなって変動する可能性があるため、注意が必要である。
先週の日経225先物は続伸して始まり、6日に一時5万4000円台を回復すると、8日には米国が停戦猶予を2週間延期したことがトリガーになり、2850円高と急伸し5万6000円台に乗せた。9日は停戦への懐疑から原油価格が高止まりしたことで反動安となったが、一時5万7350円（ナイトセッションを含む）まで買われた。10日は5万7000円を挟んで底堅さがみられ、5万6860円で終えた。
8日の急騰でボリンジャーバンドの+2σを突破し、その後は上向きに転じた同バンドでの攻防が続いている。10日取引終了後のナイトセッションでは開始直後に5万6780円まで売られたものの、早い段階で持ち直すと、5万7010円まで切り上がってきた+2σを上回っての推移が目立ち、日中比630円高の5万7490円でナイトセッションの取引を終えている。
過熱感が警戒されやすいが、切り上がる+2σと+3σ（5万8630円）とのレンジに移行する可能性がありそうだ。また、週足では+1σ（5万7010円）を上回っての推移になったことで、+2σ（5万8990円）とのゾーンが意識されるだろう。イラン情勢の先行きは依然として不透明ながら、日経225先物は一週間で3660円上昇したことで、押し目ではショートカバーを交えたロングが入りやすいとみられる。
そのため、まずは週足の+1σと+2σとのレンジを意識したオプション権利行使価格の5万7000円から5万9000円のゾーンを想定。下へのバイアスが強まる局面では、中心値となる13週移動平均線（5万5020円）をボトムとした押し目狙いのロング対応となろう。一方、上へのバイアスが強まる場面では、+2σからオーバーシュート気味に+3σ（6万0980円）が射程に入ってくることで、2月26日につけた高値5万9500円の突破に向かいそうだ。
また、10日の米国市場では4月の米ミシガン大消費者態度指数が47.6と、市場予想（52.0程度）を下回ったことが重荷になる場面もみられた。今週は米国で14日に3月生産者物価指数（PPI）、15日に4月ニューヨーク連銀製造業景気指数、米地区連銀経済報告（ベージュブック）、16日に4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数などが予定されている。そのほか、国際通貨基金（IMF）は14日に最新の世界経済見通しを公表するが、既に中東の紛争を理由に見通しを下方修正すると明らかにしている。
さらに、米国では決算発表が本格化する。先陣を切って13日にゴールドマン・サックス・グループ 、14日にシティグループ 、JPモルガン・チェース 、15日にバンク・オブ・アメリカ 、モルガン・スタンレー などの大手金融のほか、16日にはネットフリックス の発表が予定されている。これまでイラン情勢やAI（人工知能）脅威論、プライベートクレジット問題などもあって、ネガティブな内容には一定の耐性を示す一方で、好材料に対するポジティブな反応は大きくなりそうだ。