ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 銀座高級寿司の値段が1／3に！？子どもが小躍りするほど喜ぶワケは？… 銀座高級寿司の値段が1／3に！？子どもが小躍りするほど喜ぶワケは？新スタイルの寿司店の人気の秘密を調べてきました！【それスタ】 銀座高級寿司の値段が1／3に！？子どもが小躍りするほど喜ぶワケは？新スタイルの寿司店の人気の秘密を調べてきました！【それスタ】 2026年4月12日 17時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 大手回転寿司店の競争が激化する中、他店にはないサービスで大人気となっている、新スタイルの寿司店を調べてきました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 長野, 上田, リペア工事, フローリング, マンション, 金属加工, 寺田屋, 静岡, 徳島