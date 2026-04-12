ファッションブランド「ANNA SUI（アナ スイ）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションしたアイテムの第3弾を、4月15日（水）から発売する。

「ANNA SUI×ハローキティ」コラボレーションアイテム第3弾が登場

今回は“大人にこそ持ってほしいハローキティ アイテム”をコンセプトに、キルティング素材のバッグ3型、ツイード素材のバッグ・チャーム2型、iPhoneケースの全6アイテムがラインアップ。ブラックを基調に、バタフライやローズなどのブランドアイコンを落とし込んだデザインになっている。

キルティングアイテムは3型で、「トートバッグ」（2万4200円）と「ショルダーバッグ」（2万2000円）は、取り外し可能なハローキティのフェイスチャームが付いている。

【ANNA SUI】HELLO KITTY「トートバッグ」（2万4200円）

【ANNA SUI】HELLO KITTY「ショルダーバッグ」（2万2000円）

ショルダーテープの先端にハローキティのフェイスが付いた「ミニショルダー」（1万6500円）は、テープ部分にコラボロゴが施されている。「iPhoneケース」（4620円）は、iPhone 13/14/15に対応したミラータイプのケースで、ハローキティが口元をおさえたポーズがデザインされている。

【ANNA SUI】HELLO KITTY「ミニショルダー」（1万6500円）

【ANNA SUI】HELLO KITTY「iPhoneケース」（4620円）

ラメ感のある素材を使用したツイードアイテムの「巾着手提げ」（2万3100円）や、ハローキティのフェイスをかたどった「顔型ポーチチャーム」（1万1000円）も登場する。

【ANNA SUI】HELLO KITTY「巾着手提げ」（2万3100円）

【ANNA SUI】HELLO KITTY「顔型ポーチチャーム」（1万1000円）

ANNA SUIとハローキティがコラボレーションしたアイテムの第3弾は、4月15日（水）から発売。価格は税込み。