【上下ユニクロ】に見えんて、、！ 40・50代が真似したい「高見え着こなしテク」

大人世代なら、カジュアルコーデも上品に見せたいところ。シンプルなアイテムもうまく取り入れて、高見えも狙える着こなしに仕上げられるといいかも。そこで今回は、上下【ユニクロ】のアイテムを使った、おしゃれなFTNアイコンの「着こなしテク」に注目。気になったらぜひ真似してみて。

クリーンなジャケットに抜け感をプラス

クリーンな印象のニットジャケットに、ヘンリーネックTを合わせて程よい抜け感を演出したスタイル。首元のボタンディテールが、さりげないアクセントになっています。ジーンズを合わせれば、街歩きにちょうどいいバランスに。スラックスやタイトスカートを合わせれば、きちんと感をプラスできそうです。

デニム on デニムでこなれた雰囲気に

シャツとパンツの定番の組み合わせは、上下をデニム素材で揃えてこなれ感をプラス。首元のボタンを多めに外して抜け感を出すことで、軽やかな印象に仕上がります。素材がラフなぶん、バッグやシューズなど小物はきれいめを選ぶと大人らしいバランスに。デニムアイテムのカラーやサイズが豊富なユニクロなら、自分に合う組み合わせが見つかりやすいのも魅力です。

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Writer：Anne.M