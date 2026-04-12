元宝塚歌劇団星組トップ娘役で女優の妃海風（３７）がこの秋、ビルボードライブ「Ｍａｇｉｃ ｈｏｕｒ」（９月２５日に大阪、１０月２日に横浜）を開催することを１２日、発表した。いずれも１日２回公演。記念すべき第１回のスペシャルゲストには、「憧れの先輩」で元月組トップスターの女優・真琴つばさ（６１）を迎える。

「歌で表現をすることが私の原点。これをライフワークにできたら」と所属事務所に伝え、熱い思いが結実。自ら構成・演出も手がける。

「漠然とですが、（宝塚退団後から）こうした企画をやりたいと思っていました。舞台は演出家さんがいらして、どう色を付けてもらうか。ライブでは、ぜい沢にも自分自身でその世界に色を付けていける。高価な値段を払っていただいて、お客さまの大切な時間をいただくわけですから、無駄なものにはしたくない。一瞬一瞬、その時間にしか味わえないをお届けしたいと思います」

テーマはライブタイトルと同様に「マジックアワー」とした。トワイライトによって日の出前と日没後の一瞬にしか見えない時間帯のこと。「私はその時間がすごく好きなんです。（私のステージに）乗船してくれる皆さんと、どんな景色が見られるのか楽しみです」

妃海の原動力となったのが「ときめき」の力だ。「節目節目で夢がかなう時には『ときめき』がエネルギーになっていた。『宝塚』という夢をつかむことができたのもそうでした」

真琴にダメ元でオファーすると、快諾を得た。宝塚の先輩とは、２０１９年に歌謡ポップスチャンネルの特番で初共演。２５年にも配信番組「ミュージカル＆トーク」で共演している。

「憧れの方とビルボードライブをやらせていただけるなんて、ご褒美でしかない」と感無量。「小学生からのスター。お会いすると、当時に戻っちゃうんですよね（笑）。『好き』の気持ちは当時と変わらず、同じ細胞がうずくというか（笑）。どういう状態の私がステージに立っているのか、ぜひ見に来てください」

年に１回の定期開催にすることが目標だ。「自分のライフワークにできたら最高に幸せ。最近、大事にしているのが余白時間。心が豊かじゃないと生まれないものってあると思うんです。いい仕事のために余白を作る。心も体もゆとりを持って挑みたい」と誓った。

真琴つばさ「妃海風さんの久しぶりのライブに、初のゲストとして出演させていただきます。何とうれしいことでしょう。ありがとうございます。今年は、ご縁のあった方々とご一緒させていただきたいと思っていたので、喜びも倍増です。彼女の歌声とトーク、キュートな笑顔は、明日への活力になること間違いなし。とても楽しみにしています」

◆チケット発売 ＣＬＵＢ ＢＢＬ（ビルボードライブ）会員先行は７月３日正午から、一般発売は７月１０日正午から。