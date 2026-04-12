◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 〇同級２位・那須川天心（９回終了ＴＫＯ）同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で９回ＴＫＯ勝利を飾った同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京・新宿区の所属ジムで会見した。昨年１１月のＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けを喫して以来５か月ぶりの再起戦で、元世界２階級制覇王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を下してＷＢＣ王座への挑戦権を獲得した那須川は、現ＷＢＣ王者・井上拓へのリベンジにかける決意を示した。

那須川の次戦は、９月となる予定。５月２日に東京ドームで行われるＷＢＣ同級王者・井上拓ｖｓ同級４位・井岡一翔（３７）＝志成＝の勝者への挑戦が既定路線だ。

東京ドームでの現地観戦は未定だが、「拓真選手に勝ってほしいですね」と井上拓へのリベンジに懸ける思いを改めて打ち明けた。「昨日はてるてる坊主（を作って井上拓の勝利を祈る）って言いましたけど、てるてる坊主では晴れるだけなんで意味ないなと思って。わら人形にしておきます」と口も滑らかだ。「（ＫＯ勝利は）もちろん。預けたものが大きいので、変な決着では終われないと思っている。そこまで、まだまだ成長していきたい。手応えはありますよ。まだまだここから。なめんじゃねぇぞ、という気持ちはある。そこは内なる炎を燃やしていきたい」と決意を述べた。

日本人選手がしのぎを削る群雄割拠のバンタム級で「自分が面白くしているし、自分が一番強いという自負がある。もっともっとこの階級を盛り上げたい」と主役に名乗りを上げた。「もう負けるところは一生見られないと思います」と語ると、「１回負けて失ったものがたくさんあったと思うが、得られたものの方が多いし、しっかり借りは返さなきゃいけない。１回挑戦した以上に大きな試合をしていきたいと思ってます」とビッグマッチ実現を切望した。