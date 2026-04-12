◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）

巨人が今季３度目の連敗で勝率５割に逆戻りした。門脇誠内野手を今季初めて１番でスタメン起用するなど打線を組み替えたが、ヤクルトの先発・高梨裕稔投手に７回１死までパーフェクト投球を許すなど、機能しなかった。完封負けは開幕２戦目以来、今季２度目。先発の井上温大投手が６回まで８安打を浴びながら２失点と粘ったが、今季初黒星を喫した。

巨人打線は、前日（１１日）は休養で欠場したダルベックが４番でスタメンに復帰。最近１５打席無安打と当たりが止まった浦田に代わり、門脇を今季初めて１番でスタメン起用。同じく中山も今季初めて２番で先発出場させるなど、打順を組み替えて臨んだが、高梨の前に沈黙が続いた。

初回、門脇が遊飛を打ち上げると、この日２４歳の誕生日を迎えた中山が、左翼へ鋭いライナー性の打球を放つもサンタナが好捕。泉口も二ゴロに倒れ、簡単に３者凡退に終わった。その後、徐々にリズムに乗った高梨に凡打の山を築き、６回まで１人の走者も出せずに、パーフェクトに抑え込まれた。

７回も先頭の門脇が遊ゴロに倒れたが、続く中山がフルカウントからしぶとく中前安打を放ち、この日初めての走者を出したが、後続が凡退した。

巨人の先発・井上は自身の連勝を目指したが、初回から２安打を浴びてピンチを招いた。しかし、二塁・門脇がトリックプレーで３番・古賀を右ゴロに仕留めるなど味方の守備にも助られ、２死一、二塁から、岩田を遊ゴロに打ち取って無失点でスタートした。

続く２回も、１死から赤羽に右翼フェンス直撃の二塁打を浴びてピンチを招いたが、後続の伊藤を遊ゴロ、高梨を見逃し三振に仕留めて本塁を踏ませなかった。伊藤の遊ゴロの際には折れたバットが井上に向かってくる危ない場面もあった。

３回は無死から連打で一、二塁とされると、ここでヤクルト打線に今季１４試合目で２度目となる送りバントを決められ、１死二、三塁とされた。結局、４番・オスナの止めたバットから力のない一ゴロとなる間に、先取点を奪われてしまった。５回は２死二、三塁から、岩田の打ち取ったゴロを井上が自ら捕ろうとしたが、グラブで弾いてしまい、痛恨の２点目を許した。

井上は６回は簡単に３者凡退に抑えたが、その裏の打席で代打を送られた。結局、６回までに８安打を浴び、７個の三振を奪ったが２失点で今季初黒星を喫した。

ヤクルトの高梨は７回１安打無失点で降板したが、巨人打線は８回以降もヤクルトの継投にかわされ最後まで得点できず、わずか２安打で今季２度目の完封負け。６試合連続３得点以下となり、今季３度目の連敗で貯金はゼロとなった。