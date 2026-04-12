◇セ・リーグ 巨人0―2ヤクルト（2026年4月12日 東京D）

巨人は今季最少の2安打でヤクルトに敗れて2連敗。阪神との開幕カード以来となる負け越しで勝率5割に逆戻りとなった。巨人の零敗は今季2度目。

先発左腕・井上が3回、長岡、サンタナの連打と犠打で1死二、三塁とされてからオスナの一ゴロの間に1点先制を許す。

0―1で迎えた5回には通算対戦成績9打数7安打と苦手にしているサンタナを四球で歩かせたあとで古賀に二塁打されるなど2死二、三塁のピンチを招き、岩田を打ち取った打球が井上のグラブをはじいて内野安打となる間に2点目を失った。

井上は8安打されながらも6回2失点と粘投したが、援護なく今季初黒星。ヤクルト戦は通算0勝4敗となった。

打線はプロ13年目の相手先発右腕・高梨裕稔投手（34）に7回1死まで完全投球を許す苦しい展開。この日が24歳の誕生日で、20人目の打者となった中山が中前打を放って球団初の屈辱を阻止したものの、高梨に7回1安打無失点と抑えこまれ、その後も増居、キハダの継投にかわされた。

なお、巨人がノーヒットノーランを喫したのは24年前の2002年8月1日、中日戦（東京D）の川上憲伸投手が最後。完全試合を達成されたことはない。

昨年6月19日の日本ハム戦（東京D）では北山亘基投手に7回2死まで完全投球されたが、泉口が四球を選んで完全試合を阻止。9回1死から大城がソロ本塁打してノーヒットノーランも阻止している。

▼井上 ランナーを出しながらも、粘り強くなんとか試合をつくることができた。同じバッターに何度もやられたり、守備の細かいミスを反省して次回に向けてしっかり対策します。

▼阿部監督 （高梨に）いいピッチングをされたし、流れを自分達で持ってこられなかったですね。