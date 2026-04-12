美保純　※2017年撮影（C）ORICON NewS inc.

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　俳優の美保純が10日、自身のインスタグラムを更新。「よくぞ、伸びてくれたこの春も」と書き出し、“大きく成長”した自宅のバンザイサボテンを披露した。

【動画】「強いな!!」約6年前は20センチ→大きく成長　自宅のサボテン披露の美保純

　約6年前のコロナ禍に購入した際は「20センチだった」というが、動画では上から下へとカメラを向け、のびのびと成長した現在の様子を伝えている。

　美保は「強いな!!」「環境が悪くても君は上へ育って」とその生命力の高さに敬意を評しつつ、「バナナの皮の補修も良かったかもね」と自身が施した工夫についても紹介。

　文末では、日々癒しをもらっているというサボテンに向け、「ありがとう」「ずっといっしょに暮らそうー！」と語りかけるように記した。